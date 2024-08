- Dopo l'incidente, un camion pesante viene recuperato da Bordesholm

Cinque giorni dopo un incidente di un autocarro pesante sull'A215 vicino a Bordesholm, il carico verrà recuperato domenica. Il veicolo, che trasportava componenti per turbine eoliche, proveniva dal Danimarca e era diretto verso diverse centrali eoliche in Germania, secondo un portavoce dell'Autobahn GmbH.

Durante l'operazione di recupero di domenica, l'A215 in direzione di Kiel sarà completamente chiusa per circa dieci ore, tra l'uscita di Bordesholm e il raccordo di Blumenthal. Una gru verrà utilizzata per scaricare il carico, comprese le attrezzature di controllo e le parti della torre per le turbine eoliche, dal veicolo pesante e rimuovere il rimorchio incidentato. Sarà istituito un deviazione per gli automobilisti.

Scoppio di pneumatici e incendio del cambio

All'alba di mercoledì, uno pneumatico del grande camion ha subito uno scoppio e il cambio ha preso fuoco, secondo un portavoce del dipartimento di polizia di Neumünster. I vigili del fuoco sono stati dispiegati per spegnere l'incendio. L'A215 in direzione di Kiel è stata chiusa per diverse ore durante l'operazione di spegnimento delle fiamme. La causa dei guasti era inizialmente incerta. Il semirimorchio è stato parcheggiato sulla corsia di emergenza da allora.

Dopo lo scoppio di pneumatici e l'incendio del cambio, potrebbero essere necessarie ulteriori misure di sicurezza durante l'indagine sull'incidente e il processo di recupero del carico a causa dei potenziali rischi associati al veicolo danneggiato. Nonostante gli incidenti passati sull'A215, è fondamentale per le autorità garantire un flusso di traffico regolare durante l'operazione di recupero e la deviazione, gestendo correttamente l'incidente.

