Mariah Carey si trova attualmente ad affrontare una situazione doppiamente tragica: la cantante ha annunciato che sia sua madre, Patricia, che sua sorella maggiore, Alison, sono morte lo stesso giorno durante il weekend. Le cause del loro decesso non sono state ancora rese note. Carey ha espresso gratitudine per aver trascorso l'ultima settimana con sua madre prima della sua morte, dicendo che erano diventate più vicine che mai. Tuttavia, il loro rapporto non è sempre stato facile, come Carey ha rivelato nel suo memoir del 2020 "The Real Deal of Mariah Carey".

Nel suo libro, Carey ha discusso il suo complesso rapporto con la sua famiglia, con un'attenzione particolare sulla sua madre, Patricia. Ha scritto: "Come molti altri aspetti della mia vita, il mio viaggio con la mia ma è pieno di contraddizioni e plasmato da verità contrastanti. Non era bianco o nero, ma un intero spettro di emozioni". Il loro rapporto è stato segnato da difficoltà e lotte.

Carey ha trascorso gran parte della sua infanzia sotto l'attenzione della madre, insieme alla sorella maggiore e al fratello, vedendo il padre, Alfred, solo durante i fine settimana. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo tre anni e il loro matrimonio è stato segnato dal razzismo. Patricia, una cantante d'opera bianca, è stata disconosciuta dalla sua stessa madre per aver sposato Alfred, un uomo nero.

"Il nostro rapporto è come camminare su un filo teso di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, invidia, ammirazione e delusione", ha scritto Carey del suo rapporto con la madre nel suo libro. Sembra che Patricia abbia trovato difficile fare i conti con la fama della figlia. Una volta ha detto a Carey che avrebbe dovuto considerarsi fortunata se fosse mai diventata metà della cantante che era lei.

Carey ha tagliato i ponti con i suoi fratelli. La terapia l'ha aiutata ad accettare e gestire le sue complesse dinamiche familiari. Ha addirittura rinominato i suoi familiari nella sua mente, dicendo: "Mia madre è diventata Pat, Morning è diventato mio fratello maggiore, Alison mia sorella maggiore. Ho dovuto smettere di aspettarmi che diventassero improvvisamente la madre ideale, la sorella maggiore e il fratello maggiore ideali".

Nonostante i loro alti e bassi, Mariah Carey e sua madre sono riuscite a riconnettersi e riconoscere i talenti l'una dell'altra. Nel 2010, hanno persino collaborato in un duetto per un album di Natale. Carey ha dedicato il suo memoir a sua madre, scrivendo: "Per Pat, mia madre, che credo sinceramente abbia sempre fatto del suo meglio. Ti amerò nel modo migliore che conosco".

