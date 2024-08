- Dopo l'incidente, Poseck assume il controllo della responsabilità.

Cambiare Strategia sull' Immigrazione

Dopo l'attacco devastante a Solingen, il ministro dell'Interno dell'Assia, Roman Poseck, sostiene la necessità di un "cambiamento nella politica dell'immigrazione". "Solingen è un campanello d'allarme per il governo federale", ha detto il politico della CDU all'agenzia DPA. L'immigrazione non regolamentata rappresenta una minaccia per la sicurezza, ha dichiarato, e il governo federale deve lavorare per "espellere un numero significativamente maggiore di persone senza permesso valido".

Proteggere la Libertà

Oltre a cambiare la politica dell'immigrazione, Poseck ha suggerito di rafforzare le leggi sulle armi per aumentare la sicurezza della popolazione. "Si tratta di un approccio olistico per una maggiore sicurezza ora. Un provvedimento da solo non basterà, ma con una combinazione di misure otterremo maggiore sicurezza", ha detto. Ciò potrebbe comportare l'istituzione di zone senza armi aggiuntive e l'ampliamento dei poteri e delle capacità della polizia.

Riguardo ai festival e agli eventi nell'Assia, il ministro dell'Interno ha assicurato che verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie. "Non lasceremo che i terroristi raggiungano il loro obiettivo. Difenderemo fermamente la nostra libertà e pace".

La situazione di sicurezza viene costantemente monitorata dalla polizia. Il numero di poliziotti negli spazi pubblici è già consistente e verrà aumentato se necessario. "Ribadiamo anche l'importanza della visibilità della polizia per rafforzare il senso di sicurezza del pubblico", ha notato il ministero.

Allerta Terrorismo Elevata nell'Assia

La minaccia terroristica nella comunità islamista nell'Assia viene attualmente considerata "generalmente alta", secondo il ministero dell'Interno. Le organizzazioni terroristiche continuano a diffondere propaganda, che potrebbe radicalizzare attori solitari o piccoli gruppi in tutto il mondo, spingendoli a compiere ulteriori attacchi.

Nel 2022, l'Ufficio per la Protezione della Costituzione dell'Assia ha identificato 3.865 persone collegate a minacce islamiste.

Al 31 luglio 2024, erano 13.119 le persone soggette all'espulsione nell'Assia, secondo il Registro degli Stranieri.

Il governo federale, motivato dall'appello di Poseck al cambiamento dopo Solingen, deve attuare misure di espulsione più severe per le persone senza permesso valido. Poseck, che promuove un approccio olistico alla sicurezza, ha anche proposto di rafforzare le leggi sulle armi nel contesto della strategia sull'immigrazione del governo federale.

Leggi anche: