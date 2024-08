Dopo l'incidente, il padre di Yamal esprime profonda gratitudine verso i suoi salvatori.

Due a un attacco alla coltello a Lamine Yamal, il padre viene dimesso dall'ospedale due giorni dopo. Mounir Nasraoui se la cava con pochi danni e si mostra grato verso i suoi salvatori. In particolare, un poliziotto merita un ringraziamento.

Il patriarca della squadra campione d'Europa di calcio spagnolo, Lamine Yamal, che ha subito ferite in un attacco alla coltello, è stato dimesso dall'ospedale. Mounir Nasraoui ha espresso la sua gratitudine verso i suoi amici e la polizia attraverso Instagram. Ha ringraziato specificamente "il poliziotto che ha tamponato la ferita che sanguinava di più": "Mi ha tenuto la mano e non mi ha lasciato andare per evitare che perdessi conoscenza".

Il giovedì, in totale, sono state arrestate quattro persone per il loro presunto coinvolgimento nell'evento. Il padre di Yamal è stato accoltellato in un parcheggio nella città catalana di Mataró, a circa 30 chilometri a nord di Barcellona. I sospettati sono accusati di tentato omicidio.

Nasraoui ha subito due ferite da coltello all'addome e una al petto. A causa della perdita di sangue, è stato trasportato in un ospedale di Badalona, un sobborgo di Barcellona, in condizioni critiche e inizialmente ricoverato in terapia intensiva. Yamal ha visitato suo padre in ospedale il giovedì.

Secondo le notizie del giornale spagnolo "La Vanguardia", l'evento è seguito a una disputa nel pomeriggio nel quartiere Rocafonda di Yamal. Un ragazzo avrebbe spruzzato acqua su Nasraoui da un balcone, scatenando una rissa che è stata interrotta dalla polizia. "La Vanguardia" ha riferito, citando la polizia, che Nasraoui ha affermato che i sospettati avevano "teso un agguato" per lui. Li avevano invitati in un parcheggio con la scusa di una tregua, dove lo hanno attaccato senza preavviso. Il movente dell'attacco rimane ancora sconosciuto.

Yamal, che gioca per il FC Barcelona, ha vinto il campionato con la nazionale spagnola al Campionato d'Europa. È cresciuto a Rocafonda, un quartiere di Mataró principalmente popolato da immigrati dall'Africa. Suo padre è del Marocco e sua madre è dell'Equatorial Guinea. Per molti giovani di Rocafonda, il 17enne Yamal è un'ottima ispirazione. Il FC Barcelona ha pubblicato una foto di Yamal con emoticon del bicipite e del cuore su X.

Dopo gli attacchi alla coltello durante l'incidente a Mataró, le autorità hanno arrestato diverse persone per interrogarle. Fortunatamente, Lamine Yamal, il fratello di Mounir Nasraoui, si è ripreso, esprimendo gratitudine verso la polizia e i suoi salvatori per la loro rapida risposta.

