- Dopo l'incidente di Vuskovic, HSV si chiede: "Mario potrebbe mantenere la sua posizione?"

Steffen Baumgart era a corto di parole. La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di confermare il ban per doping al calciatore Mario Vuskovic ha avuto un forte impatto su Hamburger SV e il suo allenatore. "È difficile per me trovare le parole giuste qui," ha detto il 52enne. "Ovviamente influisce su tutti," ha aggiunto.

Martedì, il TAS ha emesso una decisione nel caso di Vuskovic. Gli arbitri sportivi hanno confermato i ricorsi dell'Agenzia Nazionale Antidoping (NADA) e dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e hanno esteso la punizione di Vuskovic a quattro anni. Il difensore centrale scontará la sospensione fino all'autunno del 2026.

HSV continua a sostenere Vuskovic

L'incontro contro la promossa Preußen Münster di sabato (13:00 CET/Sky) è passato in secondo piano per l'HSV. Il club si concentra sul trasmettere il messaggio: il loro sostegno a Vuskovic rimane saldo. "Non abbandoneremo Mario," ha detto il direttore sportivo Stefan Kuntz in un'intervista con il club. "In fondo, si tratta del ragazzo," ha confermato l'allenatore Baumgart.

Tuttavia, il loro sostegno potrebbe essere messo alla prova. Un recente rapporto del "Hamburger Abendblatt" ha suggerito che l'HSV potrebbe rescindere il contratto di Vuskovic. Il motivo è un cosiddetto obbligo di gestione patrimoniale. Il club potrebbe potenzialmente incriminarsi continuando a pagare lo stipendio di Vuskovic, poiché non sta svolgendo il suo ruolo effettivo. Inoltre, il club potrebbe esaminare eventuali richieste di risarcimento danni contro Vuskovic.

Il membro del consiglio Huwer: "Situazione complicata"

Il membro del consiglio Eric Huwer ha dichiarato nell'intervista che non devono essere prese decisioni affrettate in una situazione così complessa. "Dobbiamo riconoscere che l'appello di Mario al TAS è stato infruttuoso e le possibilità di ulteriori azioni legali sono limitate."

Inizialmente, il club intende attendere la revisione della sentenza da parte dei legali di Vuskovic prima di prendere una decisione sui prossimi passi. "Mario è, è stato e rimane un membro importante della nostra famiglia dell'HSV," ha chiarito Huwer.

Vuskovic, che è stato sospeso dal tribunale sportivo DFB lo scorso anno per due anni per aver utilizzato l'agente di doping EPO con effetto retroattivo dal 15 novembre 2022, ha espresso le sue opinioni sui social media dopo la sentenza. Ha ribadito la sua innocenza. "Sembra che viviamo in un mondo dove la realtà e la giustizia non contano più," ha scritto il 22enne su Instagram. "Non ho fatto nulla di sbagliato e non smetterò di lottare fino a quando non avrò dimostrato la mia innocenza," ha dichiarato.

Il club ha mantenuto i contatti con il difensore sin dalla sua sospensione. Sono state mostrate ripetute dimostrazioni di solidarietà da parte del club e dei compagni di squadra.

Il direttore sportivo Stefan Kuntz ha comunicato la brutta notizia ai professionisti dell'HSV martedì. "I giocatori erano altrettanto scioccati quanto noi, l'umore è precipitato a zero in un istante," ha detto Kuntz nell'intervista del club.

Baumgart ha descritto i giorni successivi come un "montagna russa emotiva." Kuntz spera in un "boost motivazionale" per la squadra nonostante l'atmosfera tesa prima della partita contro Münster.

Negli ultimi anni, la posizione di difensore centrale è stata spesso un punto debole per l'HSV. Resta da vedere se il club, che aveva previsto un'assoluzione e voleva tenere una posizione in rosa per Vuskovic, introdurrà un nuovo acquisto in quella posizione prima della scadenza del mercato di venerdì. Baumgart ha confermato l'intenzione di portare un altro giocatore: "È facile immaginare che stiamo considerando quella posizione," ha detto l'allenatore.

