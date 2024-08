Dopo l'incidente di Solingen, la caccia all'assassino continua in tutto il paese - il terrore è diffuso

Sconosciuto lancia attacco contro diverse persone durante una festa cittadina a Solingen in una sera di venerdì. Le autorità credono che l'aggressore sia un uomo e che l'aggressione sia stata un attacco deliberato mirato al collo delle vittime, come riferito dal capo della polizia Thorsten Fleiß.

Tre persone hanno perso la vita - un 67enne, un uomo di 56 anni e una donna di 56 anni. Quattro vittime sono rimaste gravemente ferite, mentre altre due hanno riportato ferite serie e due lievi. Dopo l'incidente, le autorità hanno sequestrato coltelli in esame. Il movente dietro l'attacco rimane sconosciuto. Non sono state rese note ulteriori informazioni sull'aggressore, con la polizia che esorta la popolazione a fare attenzione.

Il sabato mattina, un 15enne è stato fermato come sospetto potenziale. Prima dell'attacco, i testimoni hanno dichiarato che un individuo non identificato aveva interagito con il teenager. Le dichiarazioni fatte durante quella conversazione sembrano correlare all'attacco successivo con il coltello; tuttavia, non è stato stabilito alcun collegamento concreto e sta siendo investigato con cura. Attualmente, il teenager è accusato di non aver denunciato i crimini pianificati.

Le autorità proseguono le indagini, eseguendo numerosi perquisizioni in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia. Le indagini procedono per tre casi di omicidio e otto tentati omicidi.

Data la mancanza di informazioni sull'aggressore e sui possibili motivi, c'è il sospetto di un backgrounds terroristico. Le vittime non si conoscevano tra loro. Le autorità credono che l'attacco sia stato compiuto da un singolo individuo, con un aumento della presenza delle forze dell'ordine in risposta.

La polizia incoraggia l'aiuto del pubblico. Le informazioni o gli insight riguardanti il crimine o il sospetto possono essere presentate e le prove visive o audio possono essere caricate sul loro portale delle segnalazioni (nrw.hinweisportal.de).

Sono stati annullati diversi eventi pianificati nelle città della Renania Settentrionale-Vestfalia a causa di situazioni di sicurezza incerte. Tra gli eventi interessati ci sono un festival culturale a Hilden, un festival del vino a Haan e un Blue Light Day previsto a Wülfrath per la domenica. La celebrazione del 650° anniversario a Solingen era stata precedentemente cancellata la sera di venerdì.

L'attacco ha provocato un'ondata di sgomento a livello nazionale. Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha definito l'evento "orrendo" e ha espresso shock profondo. Ha invitato un rapido arresto e punizione dell'aggressore secondo le sanzioni legali. Le vittime e le loro famiglie hanno ricevuto le sue condoglianze.

Citato l'incertezza riguardo all'aggressore e ai motivi, il sindacato della polizia (GdP) ha consigliato di non diffondere voci. "Finché non possiamo confermare tutto e catturare l'aggressore, dovremmo astenerci dal trarre conclusioni sui motivi", ha dichiarato il capo della GdP della Renania Settentrionale-Vestfalia Michael Mertens al "Rheinische Post".

La ministra federale dell'Interno SPD Nancy Faeser ha visitato Solingen più tardi nella giornata per valutare la situazione. Ha condannato l'attacco durante la festa cittadina del suo giubileo come "ripugnante e disgustoso". Ha inoltre promosso l'unità della società, incoraggiando tutti a "stare insieme invece che divisi in momenti come questi".

Il ministro presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst (CDU) ha definito l'atto di Solingen "atto di terrorismo". Ha dichiarato che questo attacco "ha colpito la nostra nazione nel profondo", essendo un attacco alla "libertà della nostra nazione" e al "nostro stile di vita". Ha dichiarato chiaramente: "La nostra nazione non si piegherà di fronte al terrore e all'odio, ma difenderà il nostro stile di vita con determinazione".

