Dopo l'incidente di Solingen, il Primo Ministro Wüst condivide i seguenti dettagli.

Wüst ha sollevato le sfide affrontate dalle autorità che gestiscono le procedure di asilo e le espulsioni, affermando che è "estremamente difficile" anche solo espellere verso l'Europa. Wüst ha menzionato "scadenze, barriere burocratiche" o "trabocchetti" che potrebbero essere sfruttati. Ha anche suggerito di esaminare se queste autorità siano adeguatamente attrezzate con i diritti.

Il 26enne siriano, apparentemente destinato all'espulsione dalla Germania, avrebbe apparentemente fatto ingresso nell'UE attraverso la Bulgaria nel 2022. Successivamente, ha presentato una domanda di asilo a Bielefeld, nel Nord Reno-Westfalia. Un tentativo di espulsione in Bulgaria è fallito a causa dell'incapacità di localizzare l'uomo. Successivamente, ha ricevuto protezione sussidiaria nel processo di asilo tedesco.

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha interrogato l'ambiguità della situazione regarding le espulsioni. Ha affermato che non si trattava semplicemente di un caso isolato, ma che la attenzione dovrebbe essere rivolta al sistema di espulsione del nostro paese. Ha fatto notare che, al momento dell'incidente, i termini per le espulsioni intra-UE in Bulgaria, dove l'uomo era entrato originariamente in Europa, erano scaduti. Le autorità avevano tentato di recuperarlo, ma non erano riuscite a farlo. Reul ha chiarito che l'uomo non era "in fuga", ma piuttosto intermittente nella struttura per rifugiati.

Wüst ha chiamato a "azioni" da parte del mondo politico dopo l'attacco a Solingen. Credeva che "le persone avevano il diritto di aspettarsi risposte" dopo l'evento. Wüst ha anche sostenuto un cambiamento nella politica migratoria. "Si tratta di rendere più facile per le persone che non hanno il diritto permanente di risiedere qui lasciare il paese, o meglio, non arrivare affatto", ha dichiarato. Ha suggerito che dovrebbero esserci almeno possibilità di espulsioni verso alcune parti della Siria e dell'Afghanistan.

La sera di venerdì, tre persone sono state uccise e otto ferite in una serie di accoltellamenti durante una festa cittadina. Il 26enne presunto aggressore si è costituito sabato e è stato fermato. Il pubblico ministero federale sta esaminando il caso con l'ipotesi di terrorismo. Si presume che l'imputato abbia compiuto l'attacco come membro dell'organizzazione jihadista Islamic State (IS).

Il viaggio del 26enne in Germania è iniziato in Bulgaria nel 2022. Nonostante i tentativi di espellerlo in Bulgaria, le scadenze per le espulsioni intra-UE erano scadute, rendendolo impossibile.

La Germania, come altri paesi dell'UE, affronta sfide complesse nel gestire le procedure di asilo e le espulsioni, come evidenziato dalle preoccupazioni di Wüst per le scadenze, le barriere burocratiche e i trabocchetti.

Leggi anche: