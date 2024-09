Dopo l'incidente di pugnalamento a Siegen, tutti e sei gli individui feriti si sono completamente ripresi.

Dopo un'aggressione con coltello vicino a una festa cittadina a Siegen, i medici hanno confermato che tutte le persone coinvolte sono ora stabili. Tale dichiarazione è stata rilasciata congiuntamente dall'Ufficio del Procuratore di Siegen e dalla Polizia di Hagen. Tre uomini di 19, 21 e 23 anni hanno subito gravi ferite durante un'aggressione con coltello nella notte di venerdì.

In un incidente sfortunato, una donna tedesca di 32 anni ha aggredito i passeggeri all'interno di un bus navetta della festa. Almeno sei persone sono rimaste ferite a causa di questo episodio. La donna in questione è nota alle autorità locali. Come riportato dalla dpa, ci sono sospetti di problemi di salute mentale. Sabato è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini dettagliate su questo caso penale sono gestite da una squadra omicidi.

Nonostante l'arresto della donna, tutte le vittime dell'incidente del bus navetta della festa hanno iniziato il loro percorso di guarigione. In luce di questo incidente, verranno adottate ulteriori misure di sicurezza per le future feste cittadine per garantire la sicurezza di tutti.

Leggi anche: