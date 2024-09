- Dopo l'incidente di Linz: controllo amministrativo e restrizioni all'ingresso

Dopo un attacco a una stazione di polizia a Linz da parte di un gruppo estremista che si identificava con l'Islam, sono state adottate misure di sicurezza rafforzate nella distretto di Neuwied. Ciò include controlli approfonditi delle borse e perquisizioni personali in ogni edificio amministrativo, come comunicato dalle autorità del distretto di Neuwied. Vengono inoltre utilizzati scanner portatili per rilevare potenziali pericoli. Come dichiarato dal Landrat Achim Hallerbach (CDU), molti giovani ufficiali sono a disagio a causa di questi eventi. Ha sottolineato l'importanza della comprensione e della solidarietà nei confronti dei rigorosi controlli di sicurezza.

Lo scorso venerdì, un uomo di 29 anni armato di machete e coltello ha dichiarato la sua intenzione di uccidere gli agenti di polizia gridando "Allahu Akbar" all'interno di una stazione di polizia. Le forze dell'ordine hanno catturato l'uomo a un posto di blocco sicuro, riuscendo a neutralizzarlo con una pistola elettrica senza ferire alcun agente.

Despite the increased security measures in response to the Linz incident, some officers express discomfort, viewing the enhanced checks as an infringement on their daily routines. Furthermore, discussions about the importance of understanding and accommodating these actions for the safety of everyone, including 'others', have started among the police force.

