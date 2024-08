- Dopo l'incidente del passeggino, l'indagine per il colpevole e la madre continua.

Dopo l'incidente su un autobus a Magonza martedì, in cui un bambino è stato apparentemente aggredito, le autorità sono ancora alla ricerca del colpevole. Inoltre, stanno cercando anche la madre del bambino, come dichiarato da un portavoce della polizia nel fine settimana. L'indagine continua a fare affidamento sui resoconti dei testimoni oculari per ricostruire la sequenza degli eventi e trovare il sospetto principale. Descritto come un uomo ben curato con i capelli grigi e la barba, si distingueva per il suo aspetto trasandato e il suo odore corporeo evidente. Tuttavia, l'analisi delle prove video non ha fornito ulteriori dettagli.

Secondo il resoconto di un passante, un uomo avrebbe aggredito un bambino nella sua carrozzina martedì. All'inizio, la polizia era incerta sulle condizioni del bambino e sull'entità dei danni.

La madre del bambino ha supplicato informazioni, dicendo: "Bambino, per favore, condividi qualsiasi cosa tu possa aver visto". Le autorità stanno anche incoraggiando eventuali testimoni che non si sono ancora fatti avanti a farlo e aiutare nelle indagini.

Leggi anche: