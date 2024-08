- Dopo l'evento Swift, le esibizioni dei Coldplay a Vienna sono intensamente protette.

I concerti dei Coldplay a Vienna inizieranno mercoledì, con misure di sicurezza potenziate. Questa decisione è stata presa in risposta all'aumento delle minacce terroristiche legate agli spettacoli della superstar americana Taylor Swift. Di conseguenza, i fan possono aspettarsi controlli personali rigorosi e tempi di attesa più lunghi, come confermato dalle autorità. Saranno erette barriere e postazioni di controllo dei veicoli vicino allo stadio Ernst Happel.

Gli ufficiali di sicurezza controlleranno anche il personale che lavora all'interno e intorno allo stadio. Uno dei due sospetti arrestati prima degli spettacoli di Swift era coinvolto nell'allestimento del palco. I primi tre concerti di Swift sono stati cancellati a metà agosto a causa di preoccupazioni per la sicurezza.

I Coldplay saliranno sul palco mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con ciascuno spettacolo che attirerà un pubblico di circa 60.000 persone a Vienna. Non è stata identificata una minaccia specifica per il gruppo, secondo la polizia. Tuttavia, ufficiali in divisa e in borghese, insieme a unità speciali delle forze dell'ordine, garantiranno la loro protezione. Il frontman Chris Martin sembra entusiasta del suo tempo a Vienna, come dimostrato da un post su X.

La Commissione ha esaminato le misure di sicurezza potenziate per i concerti dei Coldplay, dati l'aumento delle minacce. È importante per La Commissione mantenere i protocolli di sicurezza, considerando l'arresto di un sospetto coinvolto nell'allestimento del palco di Taylor Swift.

Leggi anche: