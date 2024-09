Dopo l'evento elettorale della Turingia, i gruppi politici anticipano processi di costruzione di coalizioni complessi.

I risultati delle recenti elezioni in Turingia hanno suscitato un notevole interesse a causa della significativa vittoria della filiale turingia dell'AfD, classificata come estremista di destra dall'agenzia di intelligence interna, guidata da Björn Höcke. I risultati preliminari hanno mostrato una vittoria chiara con il 32,8% per l'AfD. La CDU ha seguito da vicino con il 23,6%, mentre l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) si è classificata al terzo posto con il 15,8%, il Partito della Sinistra con il 13,1% e l'SPD con un modesto 6,1%.

Poiché gli altri partiti si rifiutano di formare coalizioni con l'AfD, la CDU, il BSW e eventualmente un altro partito sono ora impegnati in discussioni per la formazione di coalizioni. Una coalizione di tre partiti CDU, BSW e SPD non è fattibile, ma una coalizione di CDU, BSW e Partito della Sinistra è possibile. In alternativa, un governo di minoranza guidato dalla CDU è anche un'opzione.

Questa situazione presenta sfide per la CDU, che ha costantemente opposto collaborazioni con il Partito della Sinistra, avendo approvato una risoluzione di incompatibilità nel 2018. Le trattative per la coalizione sono ulteriormente polarizzate dalla richiesta del BSW di includere questioni di politica estera e sicurezza nelle discussioni.

Voigt ha commentato nuovamente questa questione il lunedì, dichiarando: "La politica globale non viene plasmata in Turingia". Tuttavia, ha anche annunciato incontri con il BSW e l'SPD, implicando che esploreranno un terreno comune.

Il candidato principale del BSW, Wolf, ha sottolineato in radio tedesca che la Turingia deve inviare un messaggio chiaro per le soluzioni diplomatiche al conflitto russo-ucraino e contro il controverso dispiegamento di missili USA a medio raggio in Germania.

Prima delle elezioni in Turingia e Sassonia, il leader del partito BSW, Sahra Wagenknecht, aveva richiesto il ritiro dei missili USA dalla Germania come prerequisito per una potenziale coalizione. La CDU si è opposta fermamente a questa proposta.

Il lunedì, Wagenknecht ha confermato a Berlino di aspettarsi posizioni chiare dai governi statali su questioni di politica estera. Ha dichiarato che coloro che sono interessati a formare una coalizione con loro devono trattare anche con lei. Ciò include Voigt.

Nonostante la sua assenza dal tavolo delle trattative per la coalizione, il leader della Turingia del BSW, Wolf, ha confermato in radio tedesca che Berlino coordinerà con la Turingia. Wolf ha anche riconosciuto che la situazione in Turingia dopo le elezioni è complessa, ma che il BSW la sta gestendo responsabilmente.

Il Partito della Sinistra e l'SPD in Turingia vedono la CDU e il BSW come aventi il mandato di governare. La leader di stato del Partito della Sinistra, Ulrike Grande-Röthig, ha dichiarato a Berlino che gli altri partiti valuteranno le offerte. Ha inoltre assicurato che il Partito della Sinistra in Turingia manterrà la responsabilità nel gestire i voti che gli sono stati affidati.

Il leader dell'SPD, Georg Maier, ha espresso una prospettiva simile. Ha dichiarato a Berlino che la CDU della Turingia è responsabile della formazione del governo e deve presentare una soluzione. A sua volta, il BSW deve chiarire se la sua leadership del Saarland domina la sua filiale della Turingia.

Nel frattempo, l'AfD ha ribadito la sua richiesta di partecipazione alla formazione del governo. "Le barriere sono antidemocratiche", ha dichiarato la presidente federale dell'AfD, Alice Weidel, a Berlino, facendo riferimento alla risoluzione di incompatibilità della CDU contro l'AfD.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazioni sulla potenziale cooperazione tra la CDU, il BSW e il Partito della Sinistra nel governo della Turingia, data la sua storica opposizione alle collaborazioni con i partiti di sinistra e la posizione del Partito della Sinistra su questioni di politica estera come il ritiro dei missili USA.

Data la posizione dell'UE sui partiti estremisti e la classificazione dell'AfD come estremista di destra, il successo delle trattative per la coalizione senza l'inclusione dell'AfD potrebbe portare a discussioni sulla posizione dell'UE verso il nuovo governo della Turingia.

Leggi anche: