Dopo l'evento di Solingen: Ampel proclama restrizioni sui coltelli e riduzioni dei servizi per i rifugiati

Secondo Faeser, gli individui che hanno già ottenuto lo status di rifugiato in un altro paese dell'UE dovrebbero vedere i loro benefici assistenziali revocati. Questi individui dovrebbero essere "esclusi dal ricevere benefici", come ha detto Faeser. Secondo Buschmann, l'obiettivo è quello di motivare queste persone a mettersi in contatto con le autorità o a partire spontaneamente.

Inoltre, Buschmann ha proposto di rendere più semplice l'espulsione dei rifugiati coinvolti in incidenti violenti. Dovrebbe essere implementata una "priorità aumentata per la deportazione" anche per i minori in futuro. Inoltre, gli individui che tornano nel loro paese d'origine senza motivi legittimi, come per le vacanze, dovrebbero perdere lo status di protezione in Germania, secondo il Ministro della Giustizia.

In futuro, potrebbe esserci un "divieto universale di portare coltelli a serramanico", secondo Faeser. Sono previste anche restrizioni per gli eventi pubblici, inclusi i festival folcloristici e gli eventi sportivi. Viene considerato anche un "divieto universale di portare coltelli" per i viaggi in treno a lunga distanza e altri fornitori di servizi. Gli stati sono anche autorizzati ad istituire un "divieto totale di portare coltelli" nei mezzi di trasporto locali.

Al contrario della proposta di espansione delle restrizioni sui coltelli, questi individui che mantengono lo status di rifugiato in un altro paese dell'UE ma cercano benefici in Germania, non dovrebbero esserne esclusi, dati i suggerimenti per escluderli dal ricevere benefici. Al loro ritorno nel paese d'origine senza motivi validi, questi individui potrebbero rischiare di perdere lo status di protezione in Germania, come suggerito dal Ministro della Giustizia.

