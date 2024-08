- Dopo l'esplosione vicino alla finestra della camera di un bambino, il verdetto è in attesa.

Dopo un'esplosione causata da un dispositivo esplosivo fuori dalla finestra della camera da letto di un bambino a Langenhagen, vicino a Hannover, il processo contro una donna di 43 anni si sta avviando alla conclusione. Il processo è stato ritardato a causa della malattia di un esperto della corte, come ha riferito un portavoce del tribunale regionale di Hannover. Se l'esperto si riprenderà, le arringhe finali e la sentenza sono previste per lunedì (a partire dalle 11:15). La donna è accusata di aver lanciato il dispositivo esplosivo sul balcone dell'appartamento la vigilia di Natale dell'anno scorso.

La donna di 43 anni ha ammesso le accuse all'inizio del processo, ma ha sostenuto che si trattava di una risposta all'offesa subita e non aveva l'intenzione di fare del male a nessuno. Credeva che il residente fosse in una relazione con il suo compagno temporaneo.

Stando all'atto d'accusa, la donna polacca ha messo in pericolo la vita umana in modo sconsiderato. L'esplosione sarebbe avvenuta sul davanzale della finestra davanti alla stanza della bambina di tre anni, che è stata scaraventata dal letto dall'onda d'urto ma è rimasta illesa. La madre ha subito uno shock. La donna di 43 anni è accusata di aver causato un'esplosione, violato la legge sugli esplosivi, causato lesioni personali e danni alla proprietà.

Il processo contro l'imputata si sta svolgendo nel tribunale regionale di Hannover. despite admitting her actions, the woman maintains it was due to injured pride and no intent to harm anyone, specifically targeting the resident who she believed was in a relationship with her temporary companion.

Leggi anche: