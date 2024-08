- Dopo l'escavatura dei cadaveri femminili, il marito e' sospettato di potenziali omicidi.

A seguito del ritrovamento del corpo senza vita di una donna ad Althornbach, situato nella vicinanza del Sud-Ovest della Renania-Palatinato, la procura considera il marito come un potenziale sospetto**. Questa notizia è stata condivisa dalla procura in un mercoledì. Il martedì, l'uomo di 57 anni è stato portato urgentemente in ospedale, con gravi ferite. Dopo l'intervento chirurgico, si trova attualmente in condizioni stabili ma non può ancora essere interrogato.

L'uomo è stato sfortunatamente trovato insieme alla sua sposa senza vita nella loro abitazione, con un testimone che ha fatto la scoperta sconvolgente. Un'autopsia ha confermato in seguito che la donna di 51 anni aveva subito numerous ferite da taglio, che hanno causato la sua morte a causa di emorragia.

In base alle prime indagini, non sembra esserci alcun segno di coinvolgimento di terze parti. Tuttavia, i motivi esatti dietro questo incidente rimangono ancora sconosciuti a questo punto.

Althornbach si trova a sud di Zweibrücken nel distretto del Sud-Ovest della Renania-Palatinato, non troppo lontano dal confine francese. Questo piccolo comune, appartenente alla Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, può vantare una popolazione di circa 700 residenti.

La procura ha assegnato formalmente il caso alla Commissione per ulteriori indagini. Despite le condizioni attuali del marito, la Commissione è ansiosa di raccogliere tutte le prove necessarie per determinare le vere circostanze della morte della moglie.

