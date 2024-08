Dopo l'escalation, Gabriel cerca un ruolo elevato per Kretinsky alla Thyssenkrupp.

Gabriel ha dichiarato che c'è stata una conversazione straordinaria riguardo all'acciaio nel futuro dell'Europa con il nuovo investitore recentemente, intercalando i suoi pensieri che l'individuo sta infondendo nuova vita nell'azienda, sebbene sia incerto se tutte le sue strategie si materializzeranno.

Thyssenkrupp sta procedendo con lo spin-off della sua unità di acciaio sotto-performante. Attualmente, hanno venduto il 20% a EPCG, la società del miliardario Kretinsky dalla Repubblica Ceca. Il piano è di trasferire un altro 30%. Tuttavia, la controversia è stata intensa, in particolare riguardo all'ammontare di supporto che la divisione dovrebbe ancora ricevere dalla società principale. Per mesi, i rappresentanti dei lavoratori hanno segnalato possibili licenziamenti a causa della riorganizzazione pianificata.

Durante una riunione del consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp Steel giovedì sera, sia i leader del consiglio di sorveglianza che la direzione della società Thyssenkrupp hanno presentato le loro dimissioni. Gabriel ha lanciato critiche severe contro il CEO della società principale, Miguel López. Negli ultimi settimane, ha affermato che López ha intrapreso un "attacco senza precedenti" contro la direzione della divisione dell'acciaio.

Ribadendo le sue accuse in un'intervista con la rivista "Capital", ha affermato che López "interferisce continuamente nella divisione dell'acciaio, ignorandoci, senza informarci". Ha anche sottolineato che il CEO "ha distolto il capo della divisione dai suoi compiti".

Ha inoltre affrontato la disputa finanziaria. "Se intendono portare la società filiale in borsa, deve essere equipaggiata dal suo proprietario per farlo", ha detto Gabriel. Al contrario, López "vuole agire verso la società dell'acciaio come una banca, fornendole prestiti - ma non sufficienti".

Qualcuno nella riunione ha chiesto: "Qual è il motivo dell'interferenza del CEO nelle operazioni della divisione dell'acciaio?"

Date le attuali condizioni finanziarie, Gabriel ha chiesto: "Qual è il piano del CEO per equipaggiare adeguatamente la società filiale dell'acciaio per l'quotazione in borsa?"

