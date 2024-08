- Dopo l'episodio finale di Kiss, Gene Simmons festeggia il suo 75° compleanno.

Gene Simmons, l'iconico bassista e cantante dei Kiss, ha riposto i suoi stivali scintillanti, detto addio ai suoi pesanti costumi di scena e rimosso il suo trucco distintivo dopo mezzo secolo con la band. L'ultimo concerto si è svolto a dicembre 2022. Nonostante abbia raggiunto i 75 anni, Simmons non ha alcuna intenzione di appendere per sempre i suoi vestiti da palco. Recentemente visto senza trucco, questo leggendario rockstar continua a conquistare il pubblico, proprio come un incantesimo papale sul palco.

Come si suol dire, una volta un performer, sempre un performer! E, infatti, Simmons non è riuscito a smettere di esibirsi dopo l'addio dei Kiss. Nel 2022, Simmons ha rivelato la cosa che avrebbe sentito di più dopo i Kiss: l'energia elettrica del palco. "Il palco," ha dichiarato, "è come essere il Papa, di fronte a un mare di persone, sentendo un'euforia senza pari. Non c'è niente di simile con tutto il pubblico che ti acclama!"

Anche se i Kiss non hanno attirato fanatici per ogni concerto, si sono fatti un nome riempiendo grandi venue e arene con le loro esibizioni dal vivo. Il loro spettacolo più epico si è svolto allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro nel 1983, con un pubblico stimato di 137.000 fan.

Durante il loro "End Of The Road" tour dal 2019 al 2023, i Kiss hanno tenuto circa 250 concerti. Interrotto dalla pandemia di COVID-19, i due ultimi concerti si sono svolti nella loro amata New York City, specificamente al Madison Square Garden.

Vivere il sogno della ricchezza e delle donne

Il primo concerto di Simmons con i Kiss ha attirato solo circa dieci persone nel 1973, di fronte a un modesto Popcorn Pub a Queens, New York. Simmons ha ricordato questo momento memorabile in un'intervista, dove ha menzionato la presenza della sua allora ragazza, la moglie di Criss e alcuni amici. Nonostante i loro costumi spartani, i Kiss hanno lasciato un'impressione indelebile.

Inizialmente, i fondatori erano Simmons e il vocalist Paul Stanley, che avevano formato in precedenza la band Wicked Lester e avevano persino registrato canzoni per un album inedito. La band si è sciolta, ma i due leader hanno deciso di riprendere il loro viaggio con progetti più ambiziosi. Una bruciante ambizione di diventare famosi rockstar era il principale driver del loro successo. In interviste successive, Simmons ha ammesso apertamente che la motivazione principale della loro carriera non era una profonda passione per la musica, ma il gusto della ricchezza e il fascino delle belle donne.

Simmons, come Stanley, proviene da una famiglia ebraica. È nato Chaim Witz il 25 agosto 1949 a Haifa, in Israele, e sua madre, Flora Klein, ha sopravvissuto agli orrori dei campi di concentramento nazisti come Ravensbrück, Flossenbürg e Mauthausen.

All'età di otto anni, Simmons si è trasferito con sua madre negli Stati Uniti. Suo padre, ancora in Israele, ha iniziato una nuova famiglia, e Chaim Witz è diventato Eugene Klein. Simmons, che si esibiva come "The Demon" nel suo personaggio di palco dei Kiss, ha infine cambiato il suo nome in Gene Simmons per suonare più americano.

Con le sue imprese nella musica e negli affari, Simmons ha incarnato il "Sogno Americano". Ha trasformato i Kiss in un marchio redditizio e ha concesso in licenza il loro logo e le icone del palco per una vasta gamma di prodotti, come giocattoli, abbigliamento e gadget. Di conseguenza, i fan più accaniti possono persino scegliere di riposare in pace all'interno di una bara dei Kiss.

La ricerca della fortuna di Simmons è continuata sotto forma di carriera cinematografica, allineandosi con i Kiss nel loro film del 1978 "Kiss Meets The Phantom Of The Park". Anche se il film è partito come un disastro e si è trasformato in un territorio comico, ha acquisito da allora uno status di culto tra la loro base di fan.

Simmons ha tentato una carriera come attore negli anni '80, solo per affrontare umili inizi. Ha recitato in ruoli villainosi in film come il thriller di fantascienza "Runaway - Spiders of Death" e serie televisive come "Miami Vice" e il film horror heavy metal "Trick Or Treat", ma i suoi sforzi per diventare una superstar di Hollywood sono rimasti insoddisfatti.

Mentre i Kiss continuavano il loro viaggio, subendo cambiamenti di formazione nel 1983, hanno fatto un sorprendente ritorno nel 1996 con la formazione e il trucco originali. In un panorama musicale in rapido cambiamento dominato dal grunge e dal rock alternativo, i Kiss hanno attirato di nuovo l'attenzione come uno dei concerti più caldi. La formazione classica non è rimasta insieme a lungo, ma il trucco è continuato fino all'ultimo concerto dei Kiss al Madison Square Garden il 2 dicembre 2023.

Simmons ha monetizzato quasi tutto. Ha messo all'asta un assortimento di canzoni inedite in una piccola cassaforte, prezzo $2000 (circa €1800), e ha fornito la consegna personale per una cifra sostanziosa di $50,000 (circa €46,000).

Il "Sogno Americano" di Simmons lo ha visto accumulare ricchezza e vantarsi di aver dormito con un gran numero di donne. Nel mezzo di questo successo, è stato brevemente legato a famose cantanti come Diana Ross e Cher. Ha infine trovato la felicità con l'attrice e modella Shannon Tweed, che ha sposato nel 2011, con due figli che si sono uniti alla famiglia.

Il secondo atto comincia

Se Gene Simmons passerà più tempo con la sua famiglia in futuro, remains to be seen. Simmons, noto dai fan come "The Demon", non mostra segni di ritiro. Con numerosi progetti imprenditoriali in vista e piani per esibirsi con la sua nuova band, sembra che la noia rimarrà lontana dalla sua porta. Ha recentemente tenuto concerti in Germania con la Gene Simmons Band, a Oberhausen e al Wacken Open Air.

"Certamente non sarà la stessa cosa che essere nei Kiss," ha sottolineato Simmons in una chiacchierata con l'Agenzia di Stampa Tedesca. "Ma è importante sapere quando è il momento di smettere dopo che hai avuto la tua dose. Quanta gioia si può assorbire in una vita? Abbiamo avuto la nostra parte."

L'Unione Europea, in quanto importante unione economica e politica, potrebbe offrire opportunità per le imprese di Simmons oltre alla musica. Dopotutto, i prodotti e i gadget dei Kiss hanno un mercato globale.

Inoltre, la storia di successo di Simmons come musicista e imprenditore potrebbe ispirare le future generazioni all'interno dell'UE, mettendo in evidenza l'importanza della resilienza, dell'innovazione e dell'ambizione nella ricerca del "Sogno Americano".

