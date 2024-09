- Dopo le vacanze estive, i primi sette libri di fantascienza criminale sono stati pubblicati.

Dopo diverse settimane di vacanza estiva, la nuova stagione dei programmi televisivi di crimine della domenica inizia domenica 15 settembre alle 20:15 su ARD. Sono stati organizzati i primi sette appuntamenti, che offrono un mix di tristi addii, una piccola modifica degli orari, ruoli doppi e un 80° caso. Ecco cosa possono aspettarsi gli appassionati del noto formato di crimine nei prossimi fine settimana.

15 settembre: "Tatort: La tua madre", Vienna

Il primo episodio dopo le vacanze arriva dall'Austria. Nella serie poliziesca "Tatort: La tua madre" ambientata a Vienna, Moritz Eisner (interpretato da Harald Krassnitzer, 63 anni) e Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65 anni) indagano sulla scena rap locale di Vienna.

Un promettente rapper cerca di lasciare l'etichetta del suo mentore e produttore per unirsi a una più grande. Dopo un concerto vicino allo studio dell'etichetta, il giovane musicista muore misteriosamente. Con il vittima e il suo produttore che hanno una pubblica faida, il principale sospettato viene rapidamente identificato. Tuttavia, egli nega ogni coinvolgimento e afferma che la disputa era stata inscenata. Man mano che l'indagine prosegue, emergono altri sospetti.

Il cast include: Due veri rapper, Roland Koch (65 anni, precedente detective di "Tatort" del lago di Costanza) e Hary Prinz (59 anni, "Steirerkrimis").

22 settembre: "Tatort: Ad Acta", Foresta Nera

Successivamente, ecco i detective della Foresta Nera - Franziska Tobler (Eva Löbau, 52 anni) e Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 55 anni). Notare la piccola modifica dell'orario di inizio della serie poliziesca alle 20:20 a causa delle elezioni dello stato del Brandeburgo, secondo il programma.

La trama ruota intorno a uno studio legale di successo, anche se moralmente ambiguo. Quando un giovane avvocato dello studio viene ucciso, il capo dello studio, anche patrigno della vittima, si rifiuta di parlare. Invocando il privilegio legale, si rifiuta di rivelare qualsiasi informazione sui suoi clienti. Determinati a scoprire la verità, gli investigatori trascinano anche il padre di Tobler nel caso, poiché l'ex poliziotto ha avuto precedenti esperienze con il fondatore dello studio.

Il cast include: August Zirner (68 anni, protagonista di "Tatort: Der Fremdwohner") e Sammy Scheuritzel (26 anni, assassino di "Tatort: Schau mich an'").

29 settembre: "Tatort: Verde come l'erba quando i colli di Francoforte fioriscono", Francoforte/Main

Anna Janneke e Paul Brix intraprendono la loro ultima avventura di risoluzione dei crimini. Dopo dieci anni e 19 casi come duo di "Tatort" di Francoforte, Margarita Broich (64 anni) e Wolfram Koch (62 anni) lasciano i loro ruoli popolari con questo episodio.

Guidati da una serie poliziesca intrecciata con psicologia e conflitti familiari, un psicologo problematico e ufficiale di supporto alle vittime della polizia di Francoforte diventa l'involontario complice dell'ordinanza dell'ufficiale stesso. Essendo stato scambiato per il suo ufficiale di supporto, egli aiuta involontariamente Janneke e Brix nelle loro indagini. Quando una figura di spicco nel distretto a luci rosse minaccia l'ufficiale di supporto con i debiti di gioco, la situazione precipita.

Il cast include: Matthias Brandt (62 anni, precedente Kommissar Hanns von Meuffels di Munich's "Polizeiruf") e Franziska Brandmeier (31 anni, "Ein Hauch von Amerika").

6 ottobre: "Tatort: Indipendentemente", Franconia

Aspettatevi un altro addio in questo drama della domenica. Questa volta, la squadra di Felix Voss (Fabian Hinrichs, nato nel 1974) e Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, 45 anni) porta Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 66 anni) a un chiusura, mentre lei dice addio alla scena del crimine della Franconia dopo dieci casi dal 2015.

In questo drama poliziesco, un giovane detenuto, ritenuto innocente dalla sua famiglia, si toglie la vita. A breve distanza, un altro detenuto di una famiglia diversa incontra una fine simile. "Come un sinistro gioco di domino, gli eventi si susseguono a Norimberga, unendo le due famiglie nel dolore e nella perdita, dividendo loro con rabbia e colpa", la rete descrive elegantemente questo caso.

Il cast include: Fritz Karl (56 anni, "Leader e seduttore"), Mercedes Müller (27 anni, "Bonn", "Oktoberfest 1900", "Tschick") e Florian Karlheim (47 anni, "Munich 7" cult police officer).

13 ottobre: "Polizeiruf 110: Acque", Brandeburgo/Polonia

Finalmente, abbiamo un "Polizeiruf 110" per la nuova stagione. I detective in questo caso sono Vincent Ross (Andre Kaczmarczyk, 38 anni) e Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 63 anni).

In mezzo a Eberswalde, uno studente polacco che frequenta l'Università per lo Sviluppo Sostenibile muore in una canoa sul Canale Finow. Sta conducendo ricerche sull'uso delle vie d'acqua e del porto di Eberswalde per la sua tesi di laurea. I detective dediti iniziano le loro indagini lungo la storica via d'acqua, al porto e in un club di canoa, che aveva ospitato una festa di compleanno per un professore dell'università la notte precedente. Quando esaminano il telefono della vittima, scoprono un promettente indizio.

Il cast include: Wanja Mues (50 anni, investigatore privato decennale in "Ein Fall für zwei").

20 ottobre: "Tatort: Murot e l'Impero del Millennio", Wiesbaden

Un'altra svolta unica nella serie di crimini dell'Assia, poiché Ulrich Tukur (67) e Barbara Philipp (58) non solo interpretano il ruolo del commissario Felix Murot e della sua assistente Magda Wächter, ma anche quello di doppi ruoli.

Nella trama attuale, aspettano un ricercato criminale di guerra sudamericano all'aeroporto di Francoforte, che deve essere processato in Germania. Trent'anni fa, è riuscito a sfuggire a Tukur una volta. C'è anche una storia ambientata nel 1944. Qui, Tukur interpreta il ruolo del commissario Rother, che indaga su un caso di omicidio in un piccolo villaggio insieme al criminale di guerra della trama odierna.

Il cast include: Cornelius Obonya (55, "Il Nuovo Look") e l'acclamata attrice di Berlino Imogen Kogge (67).

27 ottobre: "Tatort: Il Tuo Dovere", Ludwigshafen

Il 80° caso per il più anziano investigatore "Tatort", Lena Odenthal, è in arrivo. Ulrike Folkerts (63) ha interpretato questo ruolo dal 1989 e, dal 2014, Lisa Bitter (40) si è unita alla squadra come commissario Johanna Stern.

Similmente al crimine della Foresta Nera "Tatort: Ad Acta" (22 settembre), un avvocato viene ucciso nell'ufficio di un familiare. La vittima è il marito di un avvocato pragmatico che lavora principalmente per i datori di lavoro e sfrutta ogni cavillo legale a loro vantaggio. Attualmente, sta gravemente mettendo in discussione la credibilità di un ex dipendente del call center, che rischia anche di perdere la custodia del figlio. In sintesi: l'avvocato ambizioso ha più nemici di quanti vorrebbe e sembra averne fatti arrabbiare alcuni.

Il cast include: Sandra Borgmann (50, "Il Re di Palma").

Dopo la messa in onda di "Tatort: Tua Madre" il 15 settembre, è stata annunciata una notizia aggiuntiva: "Viene aggiunto: un episodio speciale di 'Tatort: Wiesbaden', con il ritorno di Ulrich Tukur e Barbara Philipp nei panni del commissario Felix Murot e della sua assistente Magda Wächter, andrà in onda il 30 settembre".

Mentre la nuova stagione di "Tatort" prosegue, i fan possono aspettarsi il ritorno dei loro detective preferiti e l'introduzione di nuovi casi e personaggi. L'episodio speciale del 30 settembre promette di essere un momento culminante della stagione.

