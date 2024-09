Dopo le ultime elezioni in Turingia, l'incontro tra CDU e BSW insieme allo SPD è previsto per questa settimana.

Prima delle trattative formali, un rappresentante della CDU ha comunicato ai media di Erfurt che il partito intende intrattenere conversazioni informali preliminari con l'SPD e l'Alleanza per il Futuro della Germania (AfD). La candidata principale dell'AfD, Katja Wolf, ha confermato che questi incontri si terranno questa settimana e ha sottolineato l'importanza di iniziare i colloqui "il prima possibile", specificando che non si tratta di colloqui esplorativi.

La formazione di un governo in Turingia dopo le elezioni dello scorso weekend si presenta come una sfida significativa a causa dei complessi rapporti di maggioranza. L'AfD, secondo l'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia, è un partito di estrema destra, ma è di gran lunga il partito più forte. La CDU si è classificata al secondo posto, seguita dall'AfD e dal Partito della Sinistra. Fortunatamente, l'SPD è riuscito a ottenere un posto nel parlamento regionale, ma i Verdi e il FDP non ce l'hanno fatta.

Di conseguenza, l'attenzione si concentra sulla formazione di un'alleanza tra la CDU, l'AfD e almeno un altro partito. Una coalizione tra la CDU, l'AfD e l'SPD potrebbe non essere sufficiente nel nuovo parlamento regionale, ma una coalizione tra la CDU, l'AfD e il Partito della Sinistra potrebbe funzionare. Purtroppo, la CDU non è disposta a collaborare con il Partito della Sinistra a causa di una cosiddetta risoluzione di incompatibilità. All'interno della CDU esistono anche riserve contro una coalizione con l'AfD.

La CDU e l'AfD hanno programmato incontri questa settimana per discutere delle opzioni di alleanza per il nuovo governo della Turingia. A causa delle opposizioni interne, la CDU sta valutando la possibilità di avere incontri anche con l'SPD, nonostante la loro iniziale riluttanza.

