- Dopo le tempeste, solo caldo moderato.

A seguito del maltempo della scorsa notte, oggi a Berlino e nel Brandeburgo fa moderatamente caldo, con picchi previsti tra 23 e 25 gradi. Durante la giornata, ci sarà una mescolanza di sole e nuvole, rimanendo per lo più asciutto. Verso la seconda metà della notte, il cielo si coprirà gradualmente dal west, raffreddandosi a 15-11 gradi.

Venerdì, pioggia si abbatterà sulla regione, con rovesci più intensi a nord. Il cielo diventerà sempre più coperto. Le massime oscillano tra 24 gradi vicino al confine del Meclemburgo-Pomerania Anteriore e 27 gradi nella Niederlausitz. I venti saranno moderati, con occasionali raffiche forti. Nella notte tra venerdì e sabato ci saranno alcune piogge, con le temperature che scenderanno a 17-14 gradi.

Il weekend comincia con copertura nuvolosa variabile. Possibili piogge sabato. Le temperature raggiungeranno 24 gradi nella Prignitz e 27 gradi a sud del Brandeburgo. I venti saranno leggeri a moderati, con occasionali raffiche forti.

Despite the rain and heavy showers on Friday, the DWD predicts moderate winds in the region. In line with the forecast from DWD, the southern part of Brandenburg is expected to reach temperatures up to 27 degrees on the weekend.

Leggi anche: