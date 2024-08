- Dopo le proteste per il clima, l'aeroporto di Norimberga riapre

Dopo l'azione di protesta del gruppo "Ultima Generazione", le operazioni di volo all'aeroporto di Norimberga sono riprese. Il primo volo è decollato alle 7:10, ha riferito alla dpa un portavoce dell'aeroporto. Il disservizio è durato circa un'ora, interessando un totale di otto voli.

Secondo i resoconti della polizia, due attivisti per il clima sono riusciti a raggiungere la pista dell'aeroporto all'alba. Le operazioni di volo sono state quindi sospese indefinitamente. Un reporter della dpa sul posto ha segnalato un buco nella recinzione nella zona sud della pista, vicino al quale sono state trovate due cesoie.

Azioni in tutta la nazione

Ultima Generazione ha segnalato diverse azioni negli aeroporti di tutta la nazione. In coppia, gli attivisti con giubbotti di sicurezza arancioni sono riusciti a raggiungere gli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia-Bonn. Hanno pacificamente manifestato la loro resistenza mostrando cartelli con gli slogan "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato", ha riferito l'organizzazione. Le piste non sono state violate.

"In definitiva, sono i passeggeri a soffrire", ha detto il portavoce dell'aeroporto di Norimberga. Un volo è stato cancellato a causa dell'azione, sei voli sono stati ritardati e uno è stato dirottato a Praga.

In risposta a simili azioni in altri aeroporti di tutta la nazione, gli attivisti di Ultima Generazione hanno anche disturbato i voli all'aeroporto di Norimberga in Baviera, causando una cancellazione e diversi ritardi. I manifestanti, identificati come membri di Ultima Generazione, hanno anche disturbato le operazioni all'aeroporto di Stoccarda in Baviera, ripetendo le loro azioni a Norimberga.

Leggi anche: