Dopo le proposte di pace di Zelensky, la Russia resta determinata a sostenere i suoi obiettivi di guerra.

Mosca persevera nei suoi obiettivi in Ucraina nonostante i tentativi di Kyiv di negoziare. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, una volta raggiunti questi obiettivi, indipendentemente dal metodo, l'operazione militare speciale si concluderà. Peskov reagisce alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo viaggio negli Stati Uniti, dove ha indicato che la fine del conflitto potrebbe essere più vicina del previsto. Zelensky presenta la sua strategia di vittoria negli Stati Uniti, cercando di esercitare pressioni su Mosca per avviare un dialogo. Gli obiettivi di Mosca includono il controllo dei territori ucraini di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, nonché il impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. In precedenza, è stato menzionato anche il rovesciamento del governo di Kyiv. Diversi esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia il dominio sull'intera Ucraina.

11:59 Situazione critica a Wuhledar - i russi potrebbero utilizzare tattiche ingannatriciIl canale Deepstate vicino all'esercito ucraino riferisce una situazione critica a Wuhledar, che sta peggiorando. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento mentre lo riducono in rovina con l'artiglieria e simili." Deepstate non ha segnalato l'ingresso di truppe russe (al momento delle 09:27). "Resistere fino alla fine non è un'opzione, perché costerebbe caro alle nostre forze armate. Avremmo dovuto considerare le conseguenze prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata non si arrendono e avanzano nonostante le difficoltà." Secondo la piattaforma dell'Europa orientale Nexta, la Russia sta nuovamente utilizzando la sua tattica della terra bruciata, attaccando ferocemente Wuhledar dall'aria:

11:15 Immagini satellitari ad alta risoluzione mostrano danni estesi nei depositi di munizioni russeL'Ucraina ha recentemente condotto attacchi riusciti contro i depositi di munizioni, distruggendo ingenti quantità di razzi, granate d'artiglieria e altre risorse russe. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Toropez:

10:46 Attacchi devastanti a Saporizhzhia: un morto, diversi feriti e danni ingentiGli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia hanno causato un morto e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. L'area è stata colpita da "ampi attacchi aerei" nelle ultime due ore della notte di lunedì, come riferito dal servizio di emergenza statale. "Una persona è morta e sei altre sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", scrive il governatore regionale Ivan Federov su Telegram. Sono state incendiate anche strutture e edifici residenziali. Secondo un dipendente dell'amministrazione cittadina, 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla ciurma dell'aeroportuale russo: "L'aeroportuale potrebbe rimanere ormeggiato per sempre"La ciurma della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" viene inviata al fronte, secondo un articolo di Forbes. La nave è nota per la sua serie di guasti, spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Il trasferimento della ciurma potrebbe essere un altro segno dei problemi finanziari della Russia.

09:27 Fortezza della resistenza: Wuhledar in pericolo? Truppe russe segnalate in infiltramentoLe truppe russe hanno iniziato un attacco alla città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media statali e i blogger. "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - l'attacco alla città è iniziato", scrive Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso nato in Ucraina. Altri blogger filorusso bellici stanno segnalando l'attacco. I media statali russi riferiscono che la città, situata nella regione di Donetsk, è circondata e che i combattimenti sono in corso a est dell'insediamento. L'esperto militare colonnello Reisner dice anche a ntv.de che le truppe russe si stanno avvicinando alla città da diverse direzioni come una tenaglia. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. Si deve presumere che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere la zona."

08:59 Russia e Ucraina si scontrano con i droni per tutta la notteLa difesa aerea russa ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo i resoconti ufficiali. Sei sono stati intercettati sopra le regioni di Belgorod e Kursk, e uno sopra la regione di Bryansk, come riferito dall'agenzia di stampa ufficiale TASS, citando il ministero della Difesa russo. Nel frattempo, l'aeronautica ucraina afferma che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte, con 79 droni abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono immediati resoconti di vittime o danni.

08:17 Le parole dure del primo ministro danese sugli attacchi a lungo raggio contro la RussiaIl primo ministro danese Mette Frederiksen si esprime a favore della possibilità di utilizzare armi occidentali con portata estesa contro la Russia. "La mia proposta è che concludiamo il dibattito sulle linee rosse", dice Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. La linea rossa più importante è già stata superata. "E fu quando i russi invasero l'Ucraina." Non permetterà a nessuno dalla Russia di determinare ciò che è valido nella NATO, in Europa o in Ucraina, dice Frederiksen.

07:38 Soldati russi probabilmente nascosti e dichiarati dispersi per evitare pagamenti Secondo una conversazione telefonica intercettata e resa pubblica dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi morti in battaglia vengono sepolti segretamente e dichiarati dispersi, consentendo così all'esercito di evitare il pagamento di generosi risarcimenti alle loro famiglie. "Li uccidono, la battaglia continua, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi sono considerati dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capito?" spiega un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, nella conversazione pubblicata dal Kyiv Independent. Si stima che il risarcimento per ogni soldato caduto vari tra i $67.500 e i $116.000.

06:59 Nessuna prospettiva di pace dalla Russia Mentre il presidente ucraino Zelensky promuove un "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono segni di interesse russo per porre fine al conflitto. Il Cremlino continua a mostrare scarso interesse per un accordo di pace che non comporti la completa resa del governo ucraino e l'annientamento dell'Ucraina stessa, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Recenti rappresentanti di primo livello della Russia hanno espresso opposizione alla partecipazione alla prossima summit sulla pace e il portavoce del Cremlino, Peskov, ha ribadito che la Russia non è aperta a trattative senza la resa dell'Ucraina, vedendo anche NATO e l'Occidente come un nemico comune. L'ISW afferma che il Cremlino non è interessato a negoziati di pace genuini con l'Ucraina e si riferirà solo a "piani di pace" e "trattative" per fare pressione sull'Occidente e costringere l'Ucraina a fare concessioni preventive riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale.

06:27 Selenskyj: Maggiore cooperazione con gli USA potrebbe accelerare la fine dell'aggressione russa Secondo il presidente ucraino Volodymyr Selenskyj, una maggiore cooperazione tra Ucraina e Stati Uniti potrebbe accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina nell'anno in corso. "Ora, alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare i legami tra l'Ucraina e gli Stati Uniti," ha scritto Selenskyj in un recente post sul suo canale Telegram, dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Selenskyj si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Due teenager accusati di aver dato fuoco a un elicottero Mi-8 a Omsk Due teenager sono accusati di aver dato fuoco a un elicottero Mi-8 alla base aerea russa di Omsk utilizzando una bottiglia molotov, secondo un report del canale Telegram Baza. I 16enni sono stati successivamente arrestati e avrebbero confessato di essere stati offerti $20.000 attraverso Telegram per eseguire l'attacco. L'elicottero è stato gravemente danneggiato, secondo i resoconti dei media russi. Questo incidente segue un attacco simile dell'11 settembre, quando due ragazzi hanno dato fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk nella regione di Tyumen. Ci sono state ripetute istanze di sabotaggi in diverse regioni della Russia, comprese le deragliamenti dei treni. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha sostenuto che alcune ferrovie russe erano state prese di mira da "ignoti avversari del regime di Putin".

04:44 Il G7 discuterà dei missili a lungo raggio per l'Ucraina I ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno lunedì della possibile consegna di missili a lungo raggio in grado di raggiungere il territorio russo all'Ucraina, come annunciato dal capo della politica estera dell'UE Josep Borrell durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha anche menzionato che la Russia ha ricevuto nuove armi, inclusi razzi iraniani, Despite Iran's repeated denials.

03:50 Zelensky: "La pace è più vicina di quanto pensiamo" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza per una fine imminente della guerra con la Russia. "Penso che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo," ha dichiarato in un'intervista con il broadcaster statunitense ABC News. Ha invitato gli Stati Uniti e i suoi partner a rimanere sostenitori dell'Ucraina in questo momento.

02:50 Vittime degli attacchi russi a Saporizhzhia Le forze russe hanno lanciato un altro attacco nella sera alla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia, causando un morto e cinque feriti, tra cui una ragazza di 13 anni, secondo il governatore della regione Ivan Fedorov. Un ufficiale della città, citando Suspilne, ha riferito i feriti. Almeno 23 persone sono state ferite negli attacchi precedenti alla città, con due case distrutte nell'ultimo assalto, anche se non è chiaro quale arma sia stata utilizzata. Le forze russe si sono concentrate anche sulla distruzione delle infrastrutture della città, accendendo un incendio che è stato rapidamente spento dai servizi di soccorso senza causare ulteriori danni.

01:29 L'esercito ucraino sotto pressione a Pokrovsk L'esercito ucraino è sotto pressione nella parte orientale del paese, secondo i propri resoconti. "La situazione nella regione di Pokrovsk e Kurakhove resta tesa," ha riferito il Comando Generale a Kyiv nel suo rapporto serale sulla situazione. Su 125 attacchi russi lungo il fronte, oltre 50 si sono verificati in questo settore. "Gli sforzi principali sono stati diretti verso Pokrovsk," ha precisato il comando militare ucraino. Nonostante gli osservatori indipendenti attribuiscano il successo degli ucraini nel rallentare l'avanzata russa su Pokrovsk, la situazione rimane precaria per i difensori intorno a Kurakhove. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk rappresenta una minaccia di accerchiamento di diverse unità lì. Una simile tattica di aggiramento è anche notata più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi hanno già fallito di catturare attraverso attacchi frontali.

00:28 Americano in carcere in Russia per tentato rapimento di un figlioUn cittadino americano è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di portare il suo figlio russo fuori dal paese senza il consenso della madre, secondo i resoconti del tribunale. Un tribunale di Kaliningrad ha condannato l'uomo per tentato "rapimento" e ha ordinato che sconti la pena in un campo di lavoro penale. Secondo la sentenza, l'americano ha tentato di lasciare la Russia con il suo figlio di quattro anni nel luglio 2023. "Senza il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha spiegato il tribunale attraverso il servizio di messaggistica Telegram. È stato catturato mentre cercava di contrabbandare il bambino attraverso il confine con la Polonia attraverso un bosco, ma è stato fermato dalle guardie di frontiera prima di poter completare la missione. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono alle stelle a causa della crisi in Ucraina in corso.

23:14 Vittime segnalate in un villaggio russo dopo un attacco delle truppe ucraineSecondo le autorità locali, un villaggio russo vicino al confine con l'Ucraina è stato colpito dall'esercito ucraino, causando tre morti. Il villaggio di Archangelskoe, a circa 5 chilometri dal confine, è stato sottoposto a "fuoco pesante di artiglieria" da parte dell'esercito ucraino lunedì, come riferito dal governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, su Telegram. Due adulti e un teenager sono rimasti uccisi, mentre due persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nell'incidente.

22:13 Gratitudine di Zelensky dopo l'incontro con Scholz a New YorkDopo aver trascorso del tempo con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua profonda gratitudine alla Germania per il suo sostegno. "Siamo immensamente grati alla Germania per il suo sostegno", ha twittato Zelensky. "Insieme, siamo riusciti a salvare molte vite e possiamo fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Scholz, however, ha ribadito il rifiuto della Germania di fornire all'Ucraina armi avanzate.

21:35 Forbes: L'equipaggio dell'unico portaerei russo inviato al conflitto ucrainoL'unico portaerei russo, l'"Admiral Kuznetsov", ha fatto scalpore negli ultimi decenni per i suoi pochi dispiegamenti despite numerous mishaps since its launch in the 80s. Now, according to Forbes magazine, soldiers from the 15,000-strong Admiral Kuznetsov crew are being deployed to the Ukraine conflict, not on their aircraft carrier, but as a separate battalion. Forbes reports that this is one of the measures being taken to meet Russia's monthly recruitment needs, estimated at 30,000 new fighters each month. Meanwhile, the Admiral Kuznetsov is reportedly deteriorating at a rapid pace and may become a permanent resident of the Murmansk coastline, where it has been lying for some time.

