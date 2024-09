- Dopo le Paralimpiadi, molteplici apparizioni programmate di Mockridge sono state annullate.

Dopo i suoi commenti offensivi nei confronti degli atleti disabili nello sport, gli organizzatori si stanno prendendo le distanze dal comico Luke Mockridge. Fino a martedì, sei spettacoli del suo tour "Funny Times" previsti in Renania Settentrionale-Vestfalia sono stati cancellati. Gli organizzatori stanno attualmente discutendo se gli spettacoli futuri del comico di 35 anni avranno luogo. La gestione di Mockridge non ha ancora risposto alle richieste di commento.

Mockridge avrebbe dovuto iniziare il suo tour giovedì in Renania Settentrionale-Vestfalia, con più di 30 spettacoli previsti in Germania e Austria fino a novembre, molti dei quali erano già sold out.

Tuttavia, alcuni organizzatori hanno preso provvedimenti in risposta ai commenti controversi di Mockridge sugli atleti disabili. Gli spettacoli a Gelsenkirchen e Bonn, e uno ciascuno a Siegen e Magonza, sono stati cancellati dagli organizzatori locali. La vendita dei biglietti è stata interrotta a Rheine, nella regione del Münsterland, come confermato dal portavoce del municipio.

Critica severa dell'industria dello spettacolo

"Luke Mockridge dimostra mancanza di umiltà nei confronti dei risultati dei Paralimpici e disprezzo per le persone con disabilità di qualsiasi tipo. I suoi commenti sono offensivi e imbarazzanti", ha dichiarato Emschertainment, un promoter di spettacoli con sede a Gelsenkirchen, spiegando la loro decisione di cancellare gli spettacoli di Mockridge.

In precedenza, la rete televisiva Sat.1 aveva rimosso il quiz televisivo previsto "What's in the Box?" con Mockridge, con il portavoce che citava i commenti del comico non in linea con i valori di Sat.1.

I commenti offensivi di Mockridge provengono dal podcast "The Germans", che ha attirato l'attenzione poco prima della cerimonia di chiusura dei Paralimpici ad agosto. Mockridge aveva detto, tra le altre cose, "Ci sono persone senza gambe e braccia che gettiamo in una piscina e chi annega per ultimo ha vinto".

Mockridge si scusa

Dopo le forti critiche, Mockridge ha pubblicato un'apologia agli atleti. "Certo, non era mia intenzione prendere in giro coloro che hanno disabilità, soprattutto durante questi ispiratori Giochi Paralimpici", ha scritto su Instagram. Tuttavia, molti spettatori hanno espresso scetticismo riguardo al rimorso del comico.

