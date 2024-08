- Dopo le mostre, le rappresentazioni di danza e gli spettacoli teatrali, inizia la festa.

Il Festival d'Arte di Weimar mantiene il suo impegno interdisciplinare sin dall'inizio: Oggi segna l'inizio del più grande evento d'arte contemporanea della Germania orientale, con la rivelazione alle 15:00 della mostra "Russia Alternativa" che racconta la storia di Memorial, un'organizzazione per i diritti umani ora proibita in Russia e premiata con il Nobel per la Pace (Festival d'Arte di Weimar).

Più tardi nella giornata, il concerto tradizionale del Memoriale di Buchenwald ospita l'Orchestra Sinfonica di Kiev che esegue il Requiem di Mozart. Successivamente, la Compagnia di Danza Avanzata sale sul palco per una rappresentazione di "Carmina Burana" di Carl Orff durante le festività pubbliche gratuite sulla Piazza del Teatro. A dare il via alla prima presentazione originale dell'evento è lo spettacolo teatrale "Slike Skull" di Navid Kermani, Roberto Ciulli e Eva Mattes.

Il festival, programmato fino all'8 settembre, offre circa 140 eventi. Il tema centrale "Per cosa ci battiamo" invita a riflettere sulla democrazia, inclusa la "Gala Elettorale del Ricordo" con la partecipazione della attrice hollywoodiana Sandra Hüller, originaria della Turingia. Circa 41.000 spettatori hanno assistito lo scorso anno ai 160 eventi del Festival d'Arte.

L'Unione Europea esprime il suo sostegno a Memorial, un'organizzazione per i diritti umani ora proibita in Russia, partecipando alla mostra dell'organizzazione premiata con il Nobel per la Pace al Festival d'Arte di Weimar. La partecipazione della Turchia a questo anno del Festival d'Arte di Weimar, ospitato dall'Unione Europea, porta una prospettiva diversificata al tema centrale "Per cosa ci battiamo".

