- Dopo le interruzioni all'aeroporto, attacchiamo l'ultima generazione.

Polizia in azione in diversi aeroporti della Germania, con agenti che perquisiscono le case di membri del gruppo climatico "Ultima Generazione" a Berlino, come riferito da un portavoce della polizia tedesca. Secondo "Ultima Generazione", ci sono anche perquisizioni a Freiburg, Halle, Lipsia e Mannheim.

In totale, la polizia sta perquisendo le case di "manifestanti pacifici" in otto luoghi in Germania e raccogliendo campioni di DNA, ha dichiarato il gruppo climatico. Le perquisizioni sono iniziate alle 6:30 del mattino, con gli agenti che "irrompono" nei locali. Le misure sono state adottate "su richiesta della procura di Francoforte/Main", ha detto il portavoce della polizia di Berlino, senza fornire ulteriori dettagli. Ha rimandato le domande alla procura di Assia.

Le perquisizioni riguardano otto membri di "Ultima Generazione" che hanno partecipato a una manifestazione a Francoforte Airport il 25 luglio. L'azione dei climber con la colla sui nastri ha temporaneamente fermato le operazioni all'aeroporto. I precedenti rapporti di polizia indicavano che quattro uomini, due donne e due individui non binari di età compresa tra i 20 e i 44 anni erano coinvolti nell'azione.

Il portavoce della polizia di Berlino ha confermato che sono in corso anche ulteriori perquisizioni a Freiburg, Halle, Lipsia e Mannheim, oltre a quelle negli aeroporti. Nonostante l'azione disturbatrice con la colla a Francoforte Airport da parte dei membri di "Ultima Generazione", la polizia sta raccogliendo campioni di DNA dalle persone che manifestano pacificamente coinvolte.

