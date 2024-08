- Dopo le interruzioni all'aeroporto, attacchiamo l'ultima generazione.

A seguito di perquisizioni in diversi aeroporti in Germania, la polizia sta anche perquisendo le case di attivisti per il clima del gruppo Ultima Generazione a Halle e Lipsia. La polizia di entrambe le città ha confermato questo su richiesta.

Stanno assistendo la polizia e la procura di Francoforte, ha dichiarato il direttore della polizia di Lipsia, senza fornire ulteriori dettagli. L'associazione Ultima Generazione aveva segnalato perquisizioni in otto appartamenti a Berlino, Lipsia, Friburgo, Halle e Mannheim, dove sono state anche prelevate campioni di DNA.

Stando al gruppo per il clima, le otto persone dell'Ultima Generazione che hanno partecipato a una manifestazione all'aeroporto di Francoforte il 25 luglio sono coinvolte nelle perquisizioni. L'operazione sulle piste ha temporaneamente interrotto le operazioni dell'aeroporto. In precedenza, la polizia di Francoforte aveva riferito che quattro uomini, due donne e due persone non binarie di età compresa tra i 20 e i 44 anni avevano partecipato all'azione.

L'Ultima Generazione: il governo sta gettando le basi per la vita in rovina

Gli attivisti chiedono un'uscita dai combustibili fossili entro il 2030. Hanno descritto le perquisizioni attuali come un tentativo di intimidazione che "ha conseguenze traumatiche per le persone". "Questo approccio è assurdo, ci riempie di tristezza e preoccupazione per la nostra democrazia". Il governo è stato accusato di gettare le basi per la vita in rovina.

Già a inizio giugno, la polizia e i pubblici ministeri hanno perquisito l'Ultima Generazione in sette Stati federali. Circa 170 agenti hanno perquisito 15 appartamenti e locali commerciali, come annunciato all'epoca dalla Procura di Monaco e dall'Ufficio centrale della polizia criminale della Baviera. L'accusa è la formazione o il sostegno di un'organizzazione criminale.

