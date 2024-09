- Dopo le elezioni statali, Rhine osserva Merz guadagnare terreno.

Il Primo Ministro del Reno Hesse, Boris Rhein, vede il leader della CDU Friedrich Merz rafforzarsi grazie ai risultati delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia. Durante un'intervista con il gruppo dei media Funke, Merz è stato chiesto se le elezioni aumentavano le possibilità di una cancellierato per lui: "In Sassonia, la CDU è dominante, e in Turingia, la politica senza di noi semplicemente non è fattibile. Questo è anche una vittoria significativa per il nostro presidente federale, Friedrich Merz".

Rhein ha dichiarato che la CDU, sotto la guida di Merz, ha utilizzato il suo tempo in opposizione per plasmare un'identità distinta e un'agenda civica. "Questo aumenta significativamente il nostro potenziale oltre il 30%. Ora, ha detto, si tratta di sfruttare ancora di più quel potenziale.

I leader della CDU e della CSU - Merz e il Primo Ministro della Baviera Markus Söder - hanno concordato di affrontare la cosiddetta 'questione K' dopo le elezioni statali. Dopo i voti in Sassonia e Turingia, la Brandeburgo è la prossima, con le elezioni previste per il 22 settembre. Söder ha reso chiaro che non si candiderà di nuovo, a causa di contrasti interni all'unione prima delle elezioni federali del 2021. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità se la CDU lo richiedesse.

Rhein critica la coalizione a semaforo

Rhein ha anche criticato il governo federale attuale. "I risultati delle elezioni hanno inviato un messaggio molto chiaro: la coalizione a semaforo deve ora cambiare direzione, ad esempio, sulla sicurezza interna e sulla migrazione", ha detto alla stazione radio Hit Radio FFH. "Abbiamo bisogno di un cambiamento nella politica migratoria. Non può esserci un 'business as usual'", ha detto Rhein.

Rhein è stato ancora più critico all'inizio della colazione politica alla festa popolare di Gillamoos ad Abensberg, nella Bassa Baviera. "Questo lavoro catastrofico, questo lavoro disastroso della coalizione a semaforo a Berlino sta diventando sempre più un problema politico", ha detto. "Abbiamo bisogno di politica con convinzione, abbiamo bisogno di politica con un profilo", ha detto Rhein. Ciò che Markus Söder sta facendo in Baviera, ha detto, è esattamente l'opposto della coalizione a semaforo a Berlino. Ha accusato i Verdi di volere un paese diverso. "Fa una grande differenza chi governa il paese".

