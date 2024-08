Prossime Elezioni dell'Assemblea Legislativa - Dopo le elezioni, Schweinsburg si impegnerà in discussioni con tutte le parti interessate.

Prima delle elezioni statali in Turingia, il giorno precedente, Martina Schweinsburg, amministratore del distretto di Greiz e candidato diretto della CDU, ha sostenuto la conversazione con tutti i partiti, compreso l'AfD, la Sinistra e il BSW, dopo le elezioni. "È importante parlare con tutti e poi trovare un punto d'incontro. Vediamo come andrà l'elezione", ha dichiarato a "Bild" (sabato). A 65 anni, concorrerà come candidato diretto nel collegio di Greiz I nelle elezioni statali di domenica.

Ha spiegato a "Bild" di aver sostenuto questa posizione dal 1990 e ha fatto riferimento al vecchio partito della Sinistra: "Il 20% degli elettori ha votato per il PDS nelle prime elezioni democratiche della Turingia nel 1990. Non si può biasimare l'elettorato per questo. Le elezioni sono una responsabilità per coloro che sono al potere per allinearsi con i risultati, non con la linea principale".

Schweinsburg: i dialoghi non equivalgono alla collaborazione

Ha precisato all'Agenzia tedesca di stampa che i dialoghi aperti non significavano necessariamente collaborazione. In particolare, non riusciva a trovare un punto d'incontro con l'AfD su numerosi argomenti. Condanna le richieste di "rimigrazione" dell'AfD: "Se si prendono sul serio, gli ospedali dovrebbero chiudere e le orchestre affrontare difficoltà insormontabili", ha dichiarato Schweinsburg.

Quando gli estremisti di destra usano il termine "rimigrazione", di solito intendono spingere un gran numero di persone di origine straniera a lasciare il paese, anche con mezzi coercitivi.

Secondo i sondaggi, l'AfD si attesta attualmente intorno al 30%, il che potrebbe rendere il partito, considerato saldamente estremista di destra dalla protezione costituzionale della Turingia, la forza più forte nel prossimo parlamento statale. La CDU, secondo i sondaggi, si attesta intorno al 20%.

