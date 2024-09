- Dopo le elezioni orientali, Baldauf sostiene la dimissioni di Scholz.

Il leader della CDU nel Reno-Palatinato sta spingendo per il passo indietro del Cancelliere Olaf Scholz (SPD) dopo i risultati preliminari delle elezioni in Sassonia e Turingia. Baldauf ha dichiarato: "Tutti e tre i partiti della coalizione semaforo sono stati penalizzati. Il Cancelliere Scholz deve ora annunciare le sue dimissioni". La coalizione di SPD, FDP e Verdi nel governo federale è insostenibile e sta danneggiando la democrazia, secondo Baldauf.

Ora, spetta alla CDU impedire una coalizione con l'AfD in Sassonia e Turingia. In sintesi, questi risultati elettorali sono un disastro politico. Baldauf rimarrà come presidente di stato solo per un breve periodo, poiché un nuovo leader sarà scelto in una riunione di partito a Frankenthal il 21 settembre.

L'AfD nel Reno-Palatinato ha celebrato i risultati delle elezioni. Secondo Jan Bollinger, presidente di stato e di frazione, "nell'est, l'AfD si è trasformata in un partito popolare con risultati di stato superiori al 30%, e non si può negare". "Gli altri partiti sono invitati ad abbandonare il loro ostacolo antidemocratico, tornare alla competizione leale tra partiti e rispettare alla fine la volontà dei cittadini", ha aggiunto Bollinger.

I Verdi nel Reno-Palatinato hanno descritto i risultati come un "shock democratico". I leader di stato Natalie Cramme-Hill e Paul Bunjes hanno dichiarato che i risultati sono sorprendenti non solo per i Verdi.

In Turingia, le proiezioni della domenica sera suggerivano che l'AfD è diventata il partito più forte nelle elezioni statali. In Sassonia, l'AfD ha guadagnato terreno e si trova in una corsa serrata con la CDU per il primo posto.

La CDU in Sassonia è determinata a impedire una coalizione con l'AfD, riconoscendo l'impatto potenziale del loro aumento nelle elezioni. Questa posizione contrasta con la celebrazione del successo dell'AfD in Turingia e la loro presunta trasformazione in un partito popolare, come dichiarato da Jan Bollinger, presidente dell'AfD nel Reno-Palatinato.

