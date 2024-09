Dopo le elezioni, il partito politico di sinistra è emerso vittorioso, ma la loro prossima amministrazione affronta una significativa influenza della fazione di estrema destra.

Dopo aver annunciato il suo governo, il Presidente Macron, noto per le sue tendenze centristi, ha nominato il Primo Ministro Thierry Breton, indicando uno spostamento verso la destra. Questo avviene dopo le elezioni che hanno portato a un parlamento appeso, con il Fronte Popolare Nuovo (NFP) di sinistra che ha ottenuto la maggioranza dei seggi ma non ha raggiunto il potere assoluto. L'Ensemble di Macron ha ottenuto il secondo posto, mentre il partito di estrema destra di Marine Le Pen, Rassemblement Nazionale (RN), ha conquistato il terzo posto.

Inizialmente, l'RN sembrava a portata di potere, ma è stata sconfitta da numerosi candidati di sinistra e centristi che si sono ritirati dal secondo turno per evitare una possibile divisione dei voti.

Al contrario delle aspettative, il nuovo Primo Ministro di Macron e il suo governo non assomigliano affatto ai risultati delle elezioni parlamentari di luglio, il che potrebbe indicare una possibile instabilità politica. Il governo di tendenza destra potrebbe crollare entro la fine dell'anno, rendendo necessario un delicato equilibrio con l'estrema destra per rimanere a galla.

Il governo è una coalizione di ministri conservatori e centristi, con Michel Barnier che guida ancora un governo di minoranza. Con la coalizione di sinistra che ha promesso di farlo cadere alla prima occasione, il suo unico modo per superare un voto di sfiducia è l'appoggio tacito dell'estrema destra.

Accontentando la destra, Macron cerca di preservare il suo lascito politico, poiché la sinistra ha promesso di smantellare alcune delle sue politiche chiave, come le contestate riforme delle pensioni.

Tra gli incarichi chiave c'è il veterano conservatore Bruno Retailleau come ministro dell'Interno, la cui posizione rigida sull'immigrazione si allinea con i sentimenti dell'estrema destra. Retailleau, un 63enne ex senatore, si è opposto al matrimonio gay e ha votato contro l'inserimento del diritto all'aborto nella costituzione francese.

Despite securing the majority of seats in the July elections, the left-wing alliance was disregarded entirely in the formation of the 39-member cabinet.

Jean-Luc Melenchon, un'icona della sinistra estrema francese, ha criticato il nuovo governo, definendolo "un governo dei perdenti delle elezioni generali". Nel frattempo, il leader dell'RN Jordan Bardella ha previsto un futuro cupo per il governo, parlando di un ritorno al "macronismo".

Data l'impossibilità di Macron di sciogliere il parlamento per almeno un anno dopo le elezioni, concessioni sull'immigrazione, sicurezza e tasse saranno imperative per placare l'estrema destra e ottenere l'approvazione legislativa.

L'obiettivo principale di Barnier è presentare un piano di bilancio per il 2025 finalizzato a far fronte al deficit crescente della Francia, proponendo tagli alla spesa impopolari. L'invocazione dell'articolo 49:3, una controversa disposizione costituzionale, potrebbe accelerare questo processo; tuttavia, un simile movimento esporrebbe il governo a un voto di sfiducia, come le precedenti amministrazioni di Macron.

