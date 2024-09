Occorrenze di Voto Regionale - Dopo le elezioni dello stato di Zäsur, Söder ha espresso le sue opinioni.

Il politico di spicco della Baviera, Markus Söder, ha definito l'ottima performance dell'AFD nelle recenti elezioni statali della Turingia e della Sassonia un significativo cambiamento nella politica tedesca post-bellica. Lo ha dichiarato in un'intervista a Bayern 2 radio, dicendo: "Questo è un vero gioco di potere. Anche se le previsioni lo avevano suggerito, vedere i risultati delle elezioni in prima persona amplifica veramente il senso di cambiamento che sta avvenendo in Germania".

Riguardo alla CDU in Turingia e la loro posizione sulla collaborazione con il Partito della Sinistra, Söder è stato vago. La sua priorità ora è creare un governo forte e funzionale in grado di consegnare risultati. "Forse possiamo fare di più che semplicemente esprimere la nostra avversione per il signor Höcke. Dopotutto, il governo richiede azione, e questa può essere fatta solo da coloro che hanno una reale possibilità di formare un governo, ovvero Michael Kretschmer e Mario Voigt", ha suggerito.

Söder ha riconosciuto che la CDU ha riserve sull'unirsi al Partito della Sinistra e al BSW. Di solito, una simile alleanza sarebbe considerata improbabile. "Ma l'impossibile è diventato in qualche modo realtà democratica", ha ammesso.

Secondo Söder, la coalizione del semaforo a Berlino ha contribuito indirettamente all'aumento del sostegno per l'AFD. Ha descritto la coalizione come un "relitto fumante" nell'est, sottolineando il profondo cambiamento nella politica dei partiti tedeschi che rappresenta questo "punto di svolta". Questa svolta richiede la nostra piena attenzione e considerazione.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per l'aumento dell'influenza dei partiti di destra in Germania, in particolare l'AFD, poiché potrebbe avere implicazioni per il panorama politico europeo più ampio. La CDU di Markus Söder in Turingia e Sassonia sta esplorando alleanze insolite per impedire all'AFD di acquisire più potere, mostrando un significativo cambiamento nella strategia politica tedesca.

