- Dopo le dimissioni della DFB, potrebbe essere il prossimo a fare il Barcellona?

Dopo aver lasciato la nazionale di calcio tedesca, Ilkay Gündogan potrebbe essere in procinto di lasciare il FC Barcelona, secondo diverse fonti di notizie. Secondo Sky, la dirigenza del Barcellona avrebbe ordinato a Gündogan di fare i bagagli durante questo mercato delle trattative. Tuttavia, le parole dell'allenatore Hansi Flick sembrano contraddire questo, poiché ha suggerito che Gündogan potrebbe rimanere.

Secondo il quotidiano madrileno "AS", Flick, che ha lavorato con Gündogan nella nazionale tedesca, non lo considera un titolare costante. Si dice che Flick abbia detto al direttore sportivo Deco che Gündogan non rientra nei suoi piani di gioco.

Gündogan ha saltato la vittoria per 2-1 contro Valencia sabato a causa di un infortunio, con Flick che ha spiegato che era a causa di un taglio. Dopo la partita, Flick ha fatto intendere che Gündogan avrebbe continuato il suo soggiorno al club.

Tuttavia, il quotidiano sportivo catalano "Sport" suggerisce che il Barcellona sta cercando di recuperare alcuni fondi per il trasferimento di Gündogan. Il portale arabo "365scores" ha riferito che il Barcellona ha proposto un trasferimento al club di Cristiano Ronaldo Al-Nassr.

L'agente e zio di Gündogan, Ilhan, ha dichiarato l'8 agosto che, although ci sono interessi da parte di diversi club, Gündogan preferisce rimanere al Barcellona. Il contratto di Gündogan con il Barcellona scade alla fine dell'estate del 2026, dopo il suo trasferimento gratuito dal Manchester City nel 2023.

Un ritorno alla rosa del Manchester City potrebbe essere all'orizzonte, secondo Sky. Il report suggerisce che la City sta valutando un ritorno con il centrocampista. Gündogan ha vinto cinque titoli inglesi e la Champions League con la City sotto la guida di Pep Guardiola.

