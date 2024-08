- Dopo le accuse di inganno, Esser prevede di lasciare l'AfD

Il rappresentante del Partito Repubblicano di Westfalia Klaus Esser, della Renania Settentrionale-Vestfalia, è apparentemente in procinto di essere espulso. Gli alti dirigenti del partito hanno avviato la procedura per questo licenziamento. WDR aveva precedentemente riferito questa notizia.

Esser è accusato di aver falsificato parti del suo curriculum durante un processo di candidatura all'interno del partito. A inizio agosto, la "Rheinische Post" aveva riferito per la prima volta questa notizia. Successivamente, Esser si è dimesso dalla carica di vicecapogruppo parlamentare e ha rinunciato anche al suo ruolo nell'esecutivo regionale. In quel momento, Esser aveva dichiarato: "Continuerò il mio lavoro politico nel parlamento della Renania Settentrionale-Vestfalia e per il nostro partito, dove non ho ancora incontrato critiche sostanziali, con calma e serietà, nell'interesse del partito".

Stando a quanto riferito da WDR di recente, Esser avrebbe ammesso internamente che le accuse sono per lo più valide. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa dpa, gli alti dirigenti hanno avviato una procedura per espellere Esser dal partito. Ora, questa decisione sarà presa da un tribunale arbitrale.

Le accuse contro Esser hanno reso necessario l'attivazione di procedure di esclusione, come ammesso da lui stesso internamente. Gli alti dirigenti hanno avviato una procedura formale di espulsione a seguito del suo comportamento ammesso.

