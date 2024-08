- Dopo l'attacco col coltello, l'imputato deve essere ricoverato in un reparto psichiatrico.

Il processo per l'aggressione con coltello ai danni di due bambini è iniziato presso il tribunale regionale di Duisburg. Il 21enne imputato è accusato di aver gravemente ferito i bambini di nove e dieci anni in febbraio in una strada pubblica con un coltello. Il tedesco è considerato mentalmente infermo e quindi non colpevole. Il tribunale deve stabilire nel processo se egli rappresenti un pericolo per la pubblica sicurezza e debba quindi essere trattenuto in un ospedale psichiatrico sicuro in modo indefinito.

L'imputato sarebbe stato già considerato una persona ad alto rischio prima dell'incidente sanguinoso. In febbraio 2023, avrebbe minacciato la madre con un'aggressione violenta verso un medico. Inoltre, avrebbe espresso fantasie violente in una chat online all'inizio del 2024. Nel marzo successivo, il comitato legale del parlamento regionale della NRW ha tenuto una seduta speciale per discutere il contesto del caso.

I due bambini sono stati gravemente feriti nell'aggressione. Dopo l'incidente, avrebbero cercato rifugio in una scuola primaria, dove un insegnante è accorso in loro aiuto. I soccorsi hanno poi portato la bambina di nove anni e il ragazzo di un anno più grande in ospedale, dove entrambi hanno subito un intervento chirurgico.

L'aggressione con il coltello in questione ha visto l'imputato gravemente ferire i due bambini. Nonostante sia considerato mentalmente infermo e non colpevole per l'aggressione, si stanno esaminando le preoccupazioni riguardo al suo potenziale pericolo per la pubblica sicurezza durante il processo.

