- Dopo l'attacco al ristorante, un'indagine per tentato omicidio.

Dopo un attacco a una pizzeria a Eislingen (distretto di Göppingen), due teenager sono indagati, tra le altre cose, per tentato omicidio. Le indagini iniziali della Procura della Repubblica di Ulm e della Polizia Criminale hanno rafforzato il sospetto che i due minorenni siano coinvolti nel crimine, come dichiarato in una comunicato stampa congiunto di lunedì.

La domenica, un giudice di Ulm ha emesso mandati di arresto per il sospetto di tentato omicidio in relazione all'esplosione di un dispositivo esplosivo, nonché per incendio doloso. I ragazzi sono in custodia. Il movente del crimine è ancora ignoto, secondo la Procura della Repubblica.

Al momento dell'esplosione, due uomini di 53 e 56 anni si trovavano nella pizzeria. Hanno riportato lievi ferite. Uno di loro è il proprietario.

I danni sono stimati in almeno 50,000 euro

Si presume che i sospetti abbiano inizialmente lanciato una pietra attraverso una finestra prima che almeno uno di loro lanciasse un dispositivo esplosivo o incendiario attraverso il buco nel ristorante. L'età e l'identità dei due sospetti non sono state rese note dalla procura.

C'è stata un'esplosione potente: tutte le finestre al piano terra e al primo piano, nonché i mobili nella pizzeria, sono stati danneggiati. La polizia ha stimato inizialmente i danni in almeno 50,000 euro. Sono state richieste testimonianze.

Nessun collegamento con la faida sanguinosa

Al momento non ci sono indizi di un collegamento con la faida sanguinosa tra due gruppi rivali nella zona di Stoccarda. "Non abbiamo prove per questo", ha detto una portavoce della procura.

I due gruppi - uno grosso modo assegnato alla regione di Esslingen, Ludwigsburg e Plochingen, l'altro al distretto di Stoccarda di Zuffenhausen e Göppingen - dovrebbero avere più di 500 membri, per lo più giovani, secondo le stime precedenti degli esperti. Secondo l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato, più di 70 sospetti membri sono stati arrestati finora. Sono state eseguite più di 200 perquisizioni, sono state sequestrate 31 armi da fuoco e circa 50 coltelli. Tuttavia, i motivi del conflitto sanguinario tra i due gruppi rimangono in gran parte sconosciuti. Secondo l'analisi del presidente dell'LKA Andreas Stenger, non si tratta di clan familiari o di classica criminalità organizzata.

L'indagine sull'attacco alla pizzeria di Eislingen ha portato due teenager a essere sospettati di tentato omicidio e coinvolgimento nel crimine. Nonostante i danni significativi stimati in 50,000 euro e il ferimento di due uomini, non sembra esserci alcun collegamento con la faida in corso tra i gruppi rivali a Stoccarda.

