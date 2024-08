- Dopo l'attacco al ristorante, due adolescenti sono sotto indagine.

A seguito di un attacco a una pizzeria a Eislingen (distretto di Göppingen), due teenager sono sotto indagine, tra gli altri capi d'accusa, per tentato omicidio. Le prime indagini dell'Ufficio del Procuratore della Repubblica e della Polizia Criminale di Ulm suggeriscono che i due minorenni erano coinvolti nel crimine, come dichiarato in una nota congiunta di lunedì.

La domenica, un giudice di Ulm ha emesso mandati di arresto per il sospetto di tentato omicidio in relazione all'esplosione di un dispositivo esplosivo, nonché per incendio doloso. I teenager sono attualmente in custodia. I motivi rimangono ignoti e l'Ufficio del Procuratore della Repubblica si è rifiutato di commentare l'età e l'identità dei sospetti.

Al momento dell'esplosione, due uomini di 53 e 56 anni si trovavano nella pizzeria e hanno riportato lievi ferite. Uno di loro era il proprietario.

I danni sono stimati in almeno 50.000 euro.

Si ritiene che i sospetti abbiano inizialmente gettato una pietra attraverso una finestra prima che almeno uno di loro lanciasse un dispositivo esplosivo o incendiario attraverso l'apertura nel ristorante.

L'esplosione ha causato danni significativi: tutte le finestre al piano terra e al primo piano, nonché l'interno della pizzeria, sono state distrutte. La polizia ha stimato inizialmente i danni in almeno 50.000 euro. Sono state richieste testimonianze.

Nessun collegamento alla faida sanguinosa

A questo stadio, non vi è alcun indizio di un collegamento con la faida sanguinosa tra due gruppi rivali nella zona metropolitana di Stoccarda. "Non abbiamo prove che lo suggeriscano", ha detto un portavoce dell'Ufficio del Procuratore della Repubblica.

I due gruppi - uno associato approssimativamente alla regione di Esslingen, Ludwigsburg e Plochingen, l'altro al distretto di Stoccarda di Zuffenhausen e Göppingen - sono composti da più di 500 persone per lo più giovani, secondo le stime precedenti degli esperti. Finora, sono state arrestate più di 70 persone sospette.

Sono state eseguite oltre 200 perquisizioni, sequestrati 31 armi da fuoco e recuperati circa 50 coltelli. Secondo gli investigatori, rimane in gran parte oscuro il motivo per cui i due gruppi sono coinvolti in un conflitto così violento. Il presidente dell'LKA Andreas Stenger ritiene che non sia legato a clan familiari o a crimine organizzato classico.

I teenager sono accusati anche di distruzione di proprietà, oltre al tentato omicidio. L'esplosione e i danni successivi non facevano parte della faida in corso tra i due gruppi.

