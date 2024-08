- Dopo l'attacco a Giffey, un uomo di 74 anni e' stato ricoverato in un reparto psichiatrico.

Circa tre mesi dopo un attacco contro il Senatore per l'Economia di Berlino, Franziska Giffey (SPD), la Procura ha concluso le indagini e ha inoltrato il caso al Tribunale Regionale di Berlino. In una procedura cosiddetta sicura, i giudici decideranno sulla custodia del sospetto autore in un ospedale psichiatrico.

L'esperto vede il rischio di ulteriori reati

Secondo la Procura, ci sono indizi che il 74enne abbia commesso il fatto in uno stato di incapacità, rendendolo inabile a processo. Il motivo sarebbe una grave malattia mentale. Secondo un esperto che ha esaminato l'uomo, c'è il rischio che possa commettere reati simili in futuro. Pertanto, la Procura richiede il suo internamento permanente nella cosiddetta istanza, come ha dichiarato un portavoce.

Secondo le indagini, l'uomo ha colpito Giffey con una borsa pesante sulla testa e sul collo il 7 maggio nella biblioteca Gertrud-Haß a Berlino-Rudow. Il Senatore ha sofferto di forti dolori per due giorni. La Procura considera questo un grave reato contro la persona.

Il sospetto autore arrestato meno di 24 ore dopo

Al momento, Giffey aveva visitato la biblioteca nel distretto di Alt-Rudow nel sud di Berlino e, secondo le sue dichiarazioni, era immersa nella conversazione con il direttore della struttura. Improvvisamente, ha sentito un forte colpo alla testa e al collo da dietro.**

Meno di 24 ore dopo, la polizia ha arrestato il 74enne come sospetto autore. Era già noto alla polizia per reati legati all'odio, come si è detto al momento. L'uomo è stato provvisoriamente ospitato nell'ospedale del sistema penale da allora.

