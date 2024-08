Dopo l'assalto russo, Kharkiv rende omaggio ai defunti.

Dopo un assalto russo a Kharkiv, Ucraina, i residenti del luogo e i familiari piangono le vittime. Secondo Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv, 7 persone sono state uccise e 97 ferite, tra cui più di 20 minori. La vittima più giovane sarebbe un bambino di 10 mesi. Tra i defunti ci sarebbe anche Veronika Kozhushko, un'artista ucraina di 18 anni. Serhiy Zhadan, un famoso artista ucraino, ha espresso il suo dolore sulla sua morte su Facebook: "I russi continuano a demolire il nostro futuro. Nessuna pietà", ha scritto, pubblicando uno dei disegni di Kozhushko.

Potrei dire che si tratta di un cambiamento ai vertici dell'aeronautica ucraina, ma è un peccato. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Ummerov ha detto a CNN che si tratta piuttosto di uno spostamento, ma ne è dispiaciuto. Ummerov ha sottolineato che le indagini sulle cause sono ancora in corso. "Non voglio speculare".

La premier danese Mette Frederiksen ha dichiarato durante la conferenza GLOBSEC a Praga che l'Ucraina dovrebbe vincere la sua guerra contro la Russia. Frederiksen ha affermato che questo è un esito inevitabile. "Non c'è altra via per l'Ucraina per vincere la guerra. Se la Russia vince, non solo l'Ucraina perderà, ma lo faremo tutti", ha detto. La premier danese ha sottolineato che l'Unione Europea è quasi unanime su questo punto. "L'Europa non è mai stata così unita come ora... A volte abbiamo dibattiti interni... Ma è 26 contro uno", ha detto, intendendo tutta l'Europa contro la Russia.

Le forze russe sembrano aver preso il controllo di Kirove nella regione di Donetsk, secondo il ministero della Difesa russo a Mosca. I soldati russi hanno fatto progressi graduali lungo il fronte orientale da un po' di tempo. Donetsk, insieme a Luhansk, forma il potere industriale noto come Donbass. Le due regioni, nonché Zaporizhzhia e Kherson più a sud in Ucraina, erano già state annesse dalla Russia a settembre 2022, although i suoi soldati non le controllano completamente. L'Ucraina mira a recuperare tutti i territori, compreso il penisola della Crimea, che è stata annessa nel 2014 e si trova molto a sud di Kherson.

Le fonti russe affermano che le forze ucraine hanno attaccato Belgorod, causando morti e feriti. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato questo sul suo canale Telegram. Durante un attacco aereo notturno su Belgorod, sono morte tre persone e più di 30 sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, secondo Gladkov. Sono state danneggiate anche più di una dozzina di edifici residenziali e 47 veicoli.

Secondo i resoconti, la Russia sta cercando di manipolare le elezioni in Moldavia, che terrà le elezioni presidenziali il 20 ottobre e un referendum sulla membership UE nella sua costituzione. Brigitta Triebel, a capo dell'ufficio di Konrad-Adenauer-Stiftung a Chisinau, afferma che la Russia sta diffondendo disinformazione e notizie false per influenzare le elezioni. "I moldavi vengono detto: se non volete essere trascinati in un conflitto come in Ucraina, votate per i partiti filorussi", ha detto Triebel. "Si sfruttano le paure della gente".

L'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato 24 droni russi. La Russia avrebbe lanciato 52 droni contro i bersagli ucraini durante la notte, colpendo otto regioni. 25 droni del tipo iraniano Shahed sarebbero caduti da soli, mentre altri tre si sono diretti verso la Russia e la Bielorussia. Non sono state segnalate ferite o danni significativi. L'obiettivo dell'attacco russo includeva Kiev, dove si è trattato del quarto attacco di questo tipo questa settimana. Tutti i droni diretti contro Kiev sono stati intercettati.

I blogger militari russi hanno condiviso un video di un presunto attacco ucraino a un convoglio russo in viaggio verso un villaggio nella regione di Kursk. Il video avrebbe mostrato danni ai veicoli militari e il crollo di un ponte pontonale sul fiume Seym a Kursk.

Le autorità nella città russa di Shebekino segnalano il bombardamento ucraino. Una donna è rimasta ferita durante l'incidente di sabato. Shebekino si trova vicino al confine ucraino.

09:00 L'Ucraina rivela le perdite russe L'autorità militare ucraina ha reso noti i nuovi dati sulle perdite russe in Ucraina. Il rapporto suggerisce che la Russia ha perso circa 614.950 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.360 nelle ultime 24 ore. Il rapporto indica anche la distruzione di otto carri armati, 42 sistemi d'artiglieria e 18 droni in quel lasso di tempo. Dal'inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia avrebbe perso, secondo le fonti ucraine, 8.582 carri armati, 17.614 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.471 droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali mettono le perdite a un livello inferiore, sebbene questi numeri siano probabilmente minimi.

08:35 La Russia: il video mostra l'attacco ucraino a Belgorod Le autorità locali di Belgorod, una città nella Russia sud-occidentale, segnalano che cinque persone sono morte e 46 sono rimaste ferite in un presunto attacco ucraino venerdì notte (vedi l'articolo alle 23:19). 37 persone ferite sono state ricoverate in ospedale, tra cui sette bambini, secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod. Un video controverso che circola sui social media, apparentemente ripreso dal cruscotto di un'auto, mostra un veicolo in fiamme mentre si muove. Pochi istanti dopo, si vede un'esplosione dall'altra parte della strada. Tale footage e affermazioni regarding situazioni di combattimento non possono essere autenticate in modo indipendente.

07:48 Mezzo di Comunicazione: Fino a 66.000 Soldati Russi Uccisi in UcrainaSecondo un organo di informazione russo indipendente chiamato Mediazona, almeno 66.471 soldati russi sono stati uccisi nel conflitto in Ucraina. Insieme a BBC News Russian, Mediazona ha compilato un elenco di soldati russi uccisi in Ucraina attraverso un'indagine open source. I giornalisti sottolineano che questo conteggio rappresenta solo individui i cui nomi sono stati identificati attraverso fonti aperte, con le perdite effettive che molto probabilmente sono significativamente più elevate. Lo Stato Maggiore ucraino afferma che oltre 600.000 soldati russi sono stati uccisi. Le stime occidentali forniscono figure simili.

07:15 Ucraina: Numero delle Vittime Sale a 7 nell'Attacco Russo su KharkivSeven persone, tra cui oltre 20 minori, sono state uccise e 97 ferite in un attacco russo sulla città ucraina di Kharkiv, secondo Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv. Un parco giochi per bambini e un edificio residenziale di 12 piani sono stati colpiti da una UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe, causando un incendio, secondo le autorità di Kharkiv. Synegubov riferisce che i tentativi di spegnimento del fuoco sono continuati fino al mattino di sabato.

06:27 ISW: Indice di Popolarità di Putin tra i Russi CrollaL'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) riferisce che la soddisfazione della popolazione russa nei confronti del loro governo e del Presidente Vladimir Putin sta aumentando dopo l'incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Secondo un sondaggio dell'istituto di ricerca dell'opinione pubblica statale, il 28% dei rispondenti ha espresso il proprio dissenso o insoddisfazione per le misure adottate dalle autorità russe dopo l'incursione. Nel frattempo, i sondaggi condotti dall'Istituto di Ricerca sulla Popolazione (VCIOM) mostrano un calo del 3,5% del tasso di approvazione di Putin al 73,6% nella penultima settimana di agosto, il valore più basso dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. L'ISW suggerisce che questi sondaggi indicano che il Cremlino riconosce la crescente insoddisfazione tra la popolazione dopo l'incursione ucraina nella regione di Kursk.

05:40 Venezuela Consegna Due Colombiani alla RussiaIl servizio di sicurezza russo, l'FSB, ha ottenuto due cittadini colombiani che si dice abbiano combattuto per l'Ucraina. I due colombiani, Alexander Ante e Jose Aron Medina, sono stati consegnati dalla Venezuela dopo il loro arresto durante una sosta a Caracas mentre facevano ritorno in Colombia. I media spagnoli hanno riferito che i due individui si sono arruolati nella Legione Internazionale nell'estate del 2023. Sono stati arrestati all'aeroporto di Caracas a metà luglio. L'FSB afferma che documenti incriminanti che provano il loro coinvolgimento nella guerra e abbigliamento militare ucraino sono stati trovati sugli uomini.

04:47 Presidente Ceco: Offensiva di Kursk Non Riguarda l'Operazione UcrainaIl Presidente ceco Petr Pavel ritiene che l'avanzata delle forze russe vicino a Pokrovsk nella regione di Donetsk non sia legata all'operazione ucraina nella regione russa di Kursk. "Non sono convinto che ci sia un legame diretto tra l'avanzata russa sul fronte di Pokrovsk e l'operazione ucraina nella regione di Kursk," ha detto Pavel a Radio Liberty. "La leadership russa continua ad avere come obiettivo la conquista dei territori di tutti e quattro i regioni - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - che considera suoi," ha aggiunto il Presidente ceco, citando "Ukrainska Pravda". "E vogliono raggiungere questo obiettivo in un tempo ragionevole mentre le condizioni meteorologiche sono favorevoli per le operazioni militari," ha concluso, affidando la responsabilità ai leader russi.

03:47 Stoltenberg: Avanzata di Kursk "Legittima"Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha definito l'avanzata delle forze ucraine nella regione russa di Kursk legittima. "L'Ucraina ha il diritto di difendersi, e questo diritto non si ferma al confine," ha detto Stoltenberg al giornale Welt am Sonntag. Di fronte alle accuse del governo russo che l'Occidente aveva conoscenza preventiva dell'attacco al territorio russo, Stoltenberg ha affermato: "L'Ucraina non ha consultato la NATO riguardo ai suoi piani per Kursk, e la NATO non ha contribuito a questi piani." Questa è stata la prima risposta di Stoltenberg all'avanzata delle truppe ucraine nella regione di frontiera russa.

02:48 Ucraina Accusa la Russia di Uso su larga Scala di Armi ChimicheDall'inizio dell'attacco della Russia all'Ucraina, sono state documentate oltre 4000

00:33 Biden-von der Leyen Video Call: Commemorazione dell'Invasione RussaLa Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza di solide relazioni transatlantiche, indipendentemente dal risultato delle elezioni presidenziali USA di novembre. La 65enne ha ricevuto il premio Transatlantico Ceco e Slovacco (CSTA) alla conferenza sulla sicurezza Globsec di Praga. Nel suo discorso di accettazione, ha ricordato una chiamata video con il Presidente USA Joe Biden nel giorno dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. "Abbiamo rapidamente concordato una strategia di risposta alla guerra di Putin", dice von der Leyen. L'Europa e gli Stati Uniti si sono nuovamente uniti "l'uno accanto all'altro dalla parte giusta della storia".

23:19 Russia: Perdite negli Attacchi di BelgorodAlmeno cinque persone sono morte negli attacchi ucraini alla regione di confine russa di Belgorod, secondo fonti russe. Una donna e quattro uomini sono morti per le ferite, come riportato in un post su Telegram dal governatore regionale Vyacheslav Gladkov. 37 persone sono rimaste ferite. Gladkov conferma che l'Ucraina ha lanciato "munizioni cluster" sulla città di Belgorod e sulla regione utilizzando lanciarazzi multipli.

qui.22:01 Strategia dell'Ucraina sull'Intelligenza Artificiale e sui DroniL'Ucraina pianifica di collaborare con i produttori di armi nello sviluppo dell'IA per gli sciame di droni e "missili economici" per contrastare i droni kamikaze russi, ha annunciato il Ministro della Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov al Forum Globsec di Praga. Nel corso di tutta l'invasione russa, sia l'Ucraina che la Russia hanno investito pesantemente nella tecnologia dei droni, trasformando significativamente la guerra moderna. Secondo Fedorov, i soldati ucraini si trovano di fronte a diverse sfide, tra cui l'infanteria russa, la scarsità di munizioni, i droni kamikaze e i droni di ricognizione. In risposta, le forze ucraine utilizzano droni economici a vista in prima persona (FPV), droni di ricognizione, piccoli sistemi di difesa aerea e droni a lungo raggio prodotti in Ucraina per colpire gli obiettivi russi, ha spiegato Fedorov. "Quali sono le sfide future per cui abbiamo bisogno di aiuto? Come creare un sistema di guida laser efficace, sviluppare l'IA per gli sciame di droni, produrre HIMARS ucraini e missili economici ucraini per abbattere i Shaheds?" dice Fedorov.

21:32 L'Ucraina Riceve Forniture Critiche di Munizioni per l'ArtiglieriaL'Ucraina riceve una delle prime consegne di munizioni per obici dall'alleanza USA-Europa, come dichiarato dal Ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky a Bruxelles. Le munizioni da 155 mm sono cruciali per il fronte di battaglia. "L'iniziativa di munizioni ceca sta mantenendo la sua promessa e mira a fornire mezzo milione di proiettili di grosso calibro entro la fine dell'anno. Circa 100.000 pezzi sono stati forniti ogni mese di luglio e agosto", ha annunciato Lipavsky.

È triste sentire delle perdite in aumento da entrambe le parti, ma l'attenzione deve essere rivolta a porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo i rapporti, la Russia ha apparentemente perso circa 614.950 truppe dal 24 febbraio 2022, tra cui 1.360 nelle ultime 24 ore, in Ucraina.

Dopo l'attacco russo all'Ucraina, i leader internazionali hanno chiamato per la vittoria dell'Ucraina nella guerra. La Primo Ministro danese Mette Frederiksen ha dichiarato durante la conferenza GLOBSEC di Praga che l'Ucraina deve vincere, dicendo: "Non c'è altro modo per l'Ucraina di vincere la guerra. Se la Russia vince, non solo l'Ucraina perderà, ma perderemo tutti".

