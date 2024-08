Dopo l'assalto russo, Kharkiv piange più di 100 persone morte.

A seguito di un attacco russo a Kharkiv, residenti e familiari addolorati rendono omaggio ai defunti. Secondo il governatore Oleg Synegubov della regione di Kharkiv, sette persone sono state uccise e 97 ferite, tra cui più di 20 minori, nell'aggressione del venerdì sera. Si presume che la vittima più giovane abbia solo dieci mesi. Nell'attacco, l'artista ucraina Veronika Kozhushko, di 18 anni, è stata apparentemente tra le uccise. L'artista ucraino rispettato Serhiy Zhadan ha espresso i suoi pensieri sulla sua morte attraverso Facebook: "I russi continuano a distruggere il nostro futuro. Non c'è perdono," ha detto, accompagnato da un disegno di Kozhushko.

13:28 Il ministro della Difesa ucraino definisce il licenziamento del capo dell'Aeronautica come "sfortunato" Il ministro della Difesa ucraino Rustem Ummerov informa CNN in un'intervista che il licenziamento potrebbe essere considerato una "rotazione", anche se è un peccato. Insiste che il licenziamento e la perdita del caccia sono incidenti non correlati e che l'indagine sulla causa è in corso. "Non voglio speculare."

13:03 Il primo ministro danese sostiene che la vittoria dell'Ucraina è essenziale nel conflitto contro la Russia Secondo "European Truth", il primo ministro danese Mette Frederiksen, nel suo discorso alla conferenza GLOBSEC a Praga, ha affermato che l'Ucraina deve emergere vittoriosa nella sua battaglia contro la Russia. "È uno sviluppo essenziale," ha detto. "Non c'è sostituto della vittoria dell'Ucraina. Perché se la Russia vince, non solo l'Ucraina sarà sconfitta, ma lo saremo anche noi." Frederiksen ha riferito che c'è un forte consenso su questa questione all'interno dell'Unione Europea. "L'Europa non è mai stata così unita come ora (...). A volte abbiamo dibattiti interni. (...) Ma è 26 contro uno," cita "European Truth" Frederiksen, riferendosi all'intera Europa contro la Russia.

12:15 Il ministero della Difesa russo rivendica il controllo su Kirove nella regione di Donetsk Il ministero della Difesa russo a Mosca rivendica il controllo sul villaggio di Kirove nella regione di Donetsk nell'est dell'Ucraina. Le forze russe hanno costantemente avanzato sulla linea del fronte nell'est da tempo. Donetsk, insieme a Luhansk, compone la regione industriale del Donbass. Entrambe le regioni, nonché Zaporižžja e Cherson più a sud in Ucraina, sono state sequestrate dalla Russia a settembre 2022, anche se non sono completamente controllate dalle sue truppe. L'Ucraina mira a riprendere tutti i territori - compreso il già annesso penisola di Crimea, che si trova molto a sud di Cherson.

11:45 La Russia afferma che l'Ucraina ha attaccato Belgorod Le forze ucraine hanno apparentemente bombardato la regione russa di Belgorod situata vicino al confine ucraino, secondo i resoconti russi. Il governatore Vyacheslav Gladkov di Belgorod annuncia morti e feriti sul suo canale Telegram. Durante un attacco aereo notturno sulla città di Belgorod, tre persone sono state uccise e più di 30 ferite, tra cui tre bambini, riferisce Gladkov. Si dice che siano state danneggiate più di una dozzina di edifici residenziali e 47 veicoli.

11:10 L'esperta Triebel: la Russia cerca di disturbare le elezioni moldave La Moldavia terrà le elezioni presidenziali il 20 ottobre, con circa 2,5 milioni di residenti che parteciperanno anche a un referendum per incorporare l'adesione all'UE nella costituzione, impedendo ai futuri governi di abbandonare facilmente l'adesione all'UE. Brigitta Triebel, che dirige l'ufficio della Konrad-Adenauer-Stiftung a Chisinau, sostiene che la Russia sta cercando di manipolare le elezioni attraverso la disinformazione e le notizie false. "I moldavi vengono detto: se non volete essere trascinati in un conflitto come in Ucraina, votate per i partiti filorussi," afferma Triebel. "Si sfruttano le preoccupazioni delle persone."

10:49 L'Ucraina afferma di aver impedito 24 dei 52 droni russi La forza aerea ucraina afferma di aver impedito 24 droni russi. Nel complesso, le forze russe hanno lanciato 52 droni contro i bersagli ucraini durante la notte di venerdì e sabato, colpendo otto regioni del paese, ha detto la forza aerea su Telegram. 25 droni del tipo iraniano Shahed sono precipitati da soli, mentre altri tre sono volati verso la Russia e la Bielorussia. Non sono state segnalate ferite o danni significativi. Il bersaglio dell'attacco russo includeva Kyiv, dove era il quarto attacco con droni questa settimana. Tutti i droni che miravano a Kyiv sono stati impediti.

10:16 I siti di blogging militare russo: le forze ucraine causano disordini in un convoglio a Kursk I blogger militari russi diffondono un video sui loro canali Telegram che si dice mostri i danni a un convoglio di attrezzature militari russe all'ingresso del villaggio di Swannoje nella regione di Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) condivide anche il video su Telegram. Il video dovrebbe mostrare veicoli militari danneggiati e un ponte sospeso che crolla sul fiume Seym a Kursk.

09:34 Le autorità russe riferiscono di bombardamenti ucraini a Shebekino Le autorità della città di Shebekino nella regione russa di Belgorod riferiscono di bombardamenti ucraini. Un civile è stato ferito sabato. Shebekino si trova vicino al confine ucraino.

09:00 Ucraina: il comando militare condivide i numeri delle perdite russeLa gerarchia militare ucraina rilascia i nuovi calcoli delle perdite russe in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, si stimano 614.950 soldati russi morti in Ucraina, con 1.360 perdite segnalate nelle ultime 24 ore. Il rapporto emanato da Kiev conferma anche la distruzione di otto carri armati, 42 sistemi d'artiglieria e 18 droni in questo periodo. Nel corso delle principali attività militari, la Russia ha presumibilmente perso 8.582 carri armati, 17.614 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.471 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo i dati ucraini. Tuttavia, le stime occidentali suggeriscono cifre più contenute, ma anche queste sono considerate valori minimi.

08:35 Attacco presunto dell'Ucraina nella regione russa di BelgorodI residenti di Belgorod, città situata nell'estremo ovest della Russia, riportano cinque morti e 46 feriti a seguito di un presunto attacco ucraino nella notte di venerdì (vedi voce 23:19). Su 46 feriti, 37 sono stati ricoverati in ospedale, tra cui sette minori, secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod. Un video virale sui social media, apparentemente ripreso dal cruscotto di un veicolo, mostra l'esplosione di un altro veicolo in movimento, seguita da un'esplosione dall'altra parte della strada. Tali filmati e resoconti su situazioni di combattimento non possono essere verificati in modo indipendente.

07:48 Mezzi di comunicazione segnalano almeno 66.000 vittime russe in UcrainaLa testata giornalistica russa indipendente Mediazona riferisce che almeno 66.471 soldati russi sono stati uccisi nel conflitto ucraino. In collaborazione con BBC News Russian, Mediazona ha scoperto i nomi dei soldati russi morti in Ucraina attraverso la ricerca open source. I giornalisti sottolineano che questo conteggio include solo il personale i cui nomi sono stati scoperti attraverso fonti aperte, con il numero effettivo di vittime molto probabilmente molto più alto. Il quartier generale dell'esercito ucraino riferisce oltre 600.000 morti tra i soldati russi. Le valutazioni occidentali offrono stime di perdite simili.

07:15 La città ucraina di Kharkiv riferisce 7 morti per l'attacco russoSeven deaths and 97, including more than twenty minors, were reported in Kharkiv, Ukrainian city, following a Russian attack. According to Oleg Synegubov, the regional governor of Kharkiv, six people were killed and 75 were injured in the attack. Russian forces bombarded a children's playground and a 12-story residential building in Kharkiv, resulting in a fire that was still being addressed as of Saturday morning.

06:27 L'insoddisfazione del popolo russo verso Putin e il governo aumentaLa disapprovazione dei russi nei confronti del governo e del presidente Vladimir Putin sta aumentando a causa dell'invasione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, secondo un recente rapporto dell'Institute for the Study of War (ISW). Citando i dati dei sondaggi dell'Istituto di Opinione Pubblica Russa, il 28% dei rispondenti ha espresso il proprio dissenso o insoddisfazione per le azioni intraprese dalle autorità russe dopo l'anneessione. Secondo i sondaggi VCIOM, il gradimento di Putin è sceso del 3,5% al 73,6% nell'ultima settimana di agosto, il punteggio più basso dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. L'ISW suggerisce che questi sondaggi indicano una crescente insoddisfazione tra la popolazione russa da quando è iniziata l'incursione ucraina nella regione di Kursk.

05:40 La Russia arresta due cittadini colombiani sospettati di sostenere l'UcrainaIl servizio di sicurezza russo, FSB, afferma di aver arrestato due cittadini colombiani che avrebbero partecipato al sostegno dell'Ucraina. Questi individui, Alexander Ante e Jose Aron Medina, sono stati catturati mentre facevano ritorno in Colombia dopo una sosta a Caracas e sono stati consegnati alla Russia dal Venezuela. Le fonti dei media spagnoli suggeriscono che i due uomini si sono arruolati nella Legione Internazionale durante l'estate del 2023. Sono stati catturati all'aeroporto di Caracas a metà luglio e su di loro sono state trovate prove della loro partecipazione alla guerra, insieme a uniformi militari ucraine.

04:47 Il presidente ceco nega il legame tra le operazioni russe e ucraineIl presidente ceco Petr Pavel respinge l'idea di un diretto legame tra l'avanzata delle forze russe vicino a Pokrovsk, regione di Donetsk, e l'operazione ucraina nella regione russa di Kursk. In un'intervista a Radio Liberty, ha insistito sul fatto di non vedere un diretto collegamento tra l'avanzata russa sul fronte di Pokrovsk e l'operazione ucraina nella regione di Kursk. "La leadership russa persevera nel suo obiettivo di catturare i territori che considera suoi - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - e intende realizzarlo nel suo tempo prestabilito, a condizione che le condizioni meteorologiche rimangano favorevoli alle attività militari", ha dichiarato Pavel, come riportato da "Ukrainska Pravda".

03:47 Stoltenberg giustifica l'avanzata ucraina in KurskIl segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha considerato legittima l'avanzata delle forze ucraine nella regione russa di Kursk. Gli ucraini hanno il diritto di difendersi, ha dichiarato Stoltenberg al giornale "Welt am Sonntag", suggerendo che questo diritto non è limitato al territorio ucraino secondo il diritto internazionale. In risposta alle affermazioni del governo russo secondo cui l'Occidente era a conoscenza di un'imminente aggressione sul territorio russo, Stoltenberg ha precisato: "L'Ucraina non ha coordinato la sua strategia di Kursk con la NATO, e la NATO non ha avuto parte in questa impresa". Si tratta della prima reazione di Stoltenberg all'avanzata delle truppe ucraine sul confine russo.

02:48 Ucraina Accusa la Russia di Intenso Impiego di Armi ChimicheCon l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, sono state documentate oltre 4000 istanze di utilizzo di agenti chimici bellici sul fronte. Dal dicembre 2023, sono stati segnalati oltre 3100 casi, segnalando un'escalation drammatica nell'uso di armi chimiche proibite, secondo quanto affermato dalle autorità ucraine secondo il "Kyiv Independent". I numeri mostrano un aumento drastico dell'uso di agenti chimici bellici proibiti rispetto alle circa 600 istanze registrate a gennaio, secondo l'esercito ucraino. Entro maggio 2024, i rapporti di uso di armi chimiche hanno raggiunto un record di 715 casi, ma in seguito sono diminuiti durante i mesi estivi fino a quando i dati attuali per agosto non sono disponibili.

01:49 La Corte Penale Internazionale Pretende l'Arresto di Putin durante la Visita in MongoliaUn rappresentante della Corte Penale Internazionale (CPI), Fadi el-Abdallah, ha dichiarato alla BBC che, in quanto stato membro, la Mongolia è tenuta ad eseguire il mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita prevista per settembre. La visita di Putin in Mongolia, prevista per il 3 settembre, sarebbe la sua prima visita a uno stato membro della CPI che ha ratificato lo Statuto di Roma, obbligando i firmatari ad arrestarlo al suo arrivo. La CPI ha emesso un mandato di arresto contro Putin nel marzo 2023 per la sua partecipazione alla espulsione forzata di bambini dai territori ucraini occupati dalla Russia.

00:33 Biden Call: von der Leyen Commemora l'Invasione RussaLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche, indipendentemente dai risultati delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti a novembre. Ha ricevuto il premio Transatlantico Ceco e Slovacco (CSTA) alla conferenza sulla sicurezza Globsec a Praga. Nel suo discorso di accettazione, ha ricordato una videochiamata con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. "Immediatamente, abbiamo concordato sulla nostra strategia di risposta all'aggressione di Putin", ha detto. Ancora una volta, l'Europa e l'America si sono trovate fianco a fianco "nelle giuste pagine della storia".

23:19 Tragedia di Belgorod: Cinque Morti in un AttaccoSecondo i resoconti russi, almeno cinque persone sono morte in attacchi ucraini nella regione di confine di Belgorod. Una donna e quattro uomini sono morti immediatamente a causa delle ferite, secondo gli aggiornamenti Telegram del governatore regionale Vyacheslav Gladkov. In totale, 37 persone sono rimaste ferite. Le forze ucraine hanno lanciato munizioni cluster su Belgorod e le aree circostanti utilizzando lanciarazzi multipli, secondo gli annunci di Gladkov.

22:01 L'Evoluzione della Tecnologia dei Droni dell'Ucraina e le Strategie AI FutureL'Ucraina immagina l'impegno dei produttori di armi nell'IA per i sciame di droni e la produzione di "missili economici" per contrastare i droni kamikaze russi, ha detto il ministro della Trasformazione digitale Mykhailo Fedorov al Forum Globsec di Praga. Da quando è iniziata l'invasione russa, entrambi i paesi hanno investito massicciamente nella tecnologia dei droni, migliorando la guerra moderna. Secondo Fedorov, i soldati ucraini ora affrontano una miriade di sfide, come le forze russe e l'infanteria, la scarsità di munizioni, i droni kamikaze e i droni di sorveglianza. Per affrontare queste sfide, il'esercito ucraino utilizza droni economici a vista in prima persona (FPV), droni di ricognizione, sistemi di difesa aerea compatte e droni a lungo raggio prodotti localmente per colpire i bersagli russi, ha detto Fedorov. "Quali sono i problemi futuri con cui cerchiamo il vostro aiuto? Come fabbriamo un sistema di guida laser efficiente, esploriamo l'IA per i sciame di droni, produciamo HIMARS ucraini e sviluppiamo missili ucraini economici per distruggere gli Shaheds?" chiede Fedorov.

21:32 Consegne Urgenti di Munizioni per l'Artiglieria all'UcrainaL'Ucraina riceverà la prima partita di munizioni per obici dall'alleanza USA-Europa. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky durante il suo discorso a Bruxelles. Le forze ucraine sono urgentemente alla ricerca di proiettili da 155 mm per garantire le loro linee del fronte. "L'iniziativa ceca di munizioni sta mantenendo la sua promessa e entro la fine dell'anno consegneremo mezzo milione di proiettili di grosso calibro. Circa 100.000 pezzi sono stati consegnati ogni mese di luglio e agosto", dice Lipavsky.

