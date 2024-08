Il leader del partito Alternative per la Germania - Dopo l'assalto al progetto finanziario, emerge il Backlash contro Hoek.

Seguite i suoi attacchi contro un'iniziativa di una corporation che promuove la diversità e l'accettazione, il leader dell'AfD della Turingia e candidato principale per le elezioni statali ha ricevuto critiche diffuse in tutta la nazione. Il presidente della Federazione delle Industrie Tedesche (BDI), Siegfried Russwurm, ha espresso le sue preoccupazioni a "World" riguardo alle dichiarazioni di Höcke, sostenendo che esse rappresentano una minaccia per l'economia e mettono in evidenza l'incompetenza del partito.

In un comizio a Sommerda, questa figura di spicco dell'AfD in Turingia ha denunciato l'iniziativa "Made in Germany – Made by Diversity" delle imprese a conduzione familiare come ipocrisia. Ha augurato a queste imprese di incontrare gravi difficoltà economiche, come confermano i video delle sue dichiarazioni.

Russwurm ha espresso la sua preoccupazione che l'atteggiamento aggressivo dell'AfD contro gli stranieri potrebbe aggravare la carenza di manodopera specializzata in Germania. Le dichiarazioni di Höcke suggeriscono che "un coinvolgimento del governo dell'AfD potrebbe danneggiare significativamente l'economia e la crescita nella Germania orientale". Nonostante tenti di rappresentare gli interessi delle piccole e medie imprese, l'AfD si è dimostrata fuorviante.

Opposizione forte in Turingia

Negli ultimi giorni, l'AfD ha ricevuto critiche intense da diverse fonti in Turingia. L'Associazione delle Imprese della Turingia, le imprese a conduzione familiare e i rappresentanti delle camere locali hanno minimizzato la politica dell'AfD. Molti candidati delle parti avverse hanno accusato l'AfD di essere dannosa per l'economia. Höcke ha categoricamente negato queste affermazioni.

Il candidato principale dell'SPD, Georg Maier, ha espresso le sue preoccupazioni in un'intervista televisiva riguardo ai lavoratori specializzati riluttanti a trasferirsi in Turingia a causa dell'atmosfera sociale ostile, in parte attribuita a Höcke e all'AfD. Anche Katja Glybowskaja, presidente della Lega delle Associazioni di Beneficenza Libere della Turingia, ha espresso i suoi timori riguardo all'impatto negativo sul paesaggio sociale se le voci estremiste avessero acquisito potere nella regione. "Chiediamo di non formare un'alleanza con le forze di estrema destra", ha detto.

Il settore della vendita al dettaglio si schiera

Questa settimana, Alexander von Preen, presidente dell'Associazione Tedesca del Commercio (HDE), ha commentato che "con Björn Höcke, l'AfD ha nuovamente esposto una delle sue figure di spicco". Secondo l'HDE, attualmente ci sono circa 120.000 posti di lavoro vacanti nel settore della vendita al dettaglio in tutta la nazione. "Dove dovremmo trovare queste persone se i politici si concentrassero sull'esclusione e sull'isolamento e prendessero il potere?", ha chiesto von Preen.

In un annuncio a tutta pagina intitolato "Perché il blu non è un'opzione per Edeka", la catena di supermercati ha criticato l'uso dell'AfD del blu come colore del partito sin dalla sua fondazione. L'annuncio, pubblicato sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" e sui social network, mostrava una varietà di frutti e verdure, tra cui cetrioli, broccoli, banane, ciliegie e fragole. "Il reparto di frutta e verdura sfoggia una colorata diversità", recitava il testo. "L'evoluzione ci ha insegnato: il blu non è una buona scelta", aggiungeva. "In Germania, i Blu sono già oggi la maggiore minaccia per una società

