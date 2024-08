- Dopo l'assalto a Wiesn, sono state applicate norme più severe.

A causa dell'incidente di accoltellamento tragico a Solingen, Monaco di Baviera sta pianificando di potenziare le misure di sicurezza per l'Oktoberfest. Secondo il sindaco Dieter Reiter (SPD), saranno implementati controlli più rigorosi, che potrebbero comportare code più lunghe ai punti di ingresso, ma la sicurezza è la priorità assoluta. La Wiesn è la più grande festa popolare del mondo, che attira milioni di visitatori ogni anno. Quest'anno l'Oktoberfest si terrà dal 21 settembre al 6 ottobre.

Herrmann: la Wiesn non è identica a Solingen

Il ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), ritiene che le circostanze di sicurezza non siano simili a quelle di Solingen. A eventi come la Wiesn ci sono solitamente protocolli di sicurezza robusti e consolidati, ha dichiarato Herrmann alla radiotelevisione bavarese. "È un gioco completamente diverso se organizzassi una festa cittadina straordinaria come Solingen", ha sottolineato Herrmann. Un "festival eccezionale" non ha lo stesso livello di provvedimenti di sicurezza.

Herrmann ha evidenziato le misure di sicurezza aggiuntive adottate per proteggere i visitatori dell'Oktoberfest sulla Theresienwiese. Sono installati in modo permanente sbarramenti per impedire attacchi con camion, nonché un divieto di portare coltelli e perquisizioni delle borse per tutti i visitatori. Sentimenti simili sono stati espressi dal capo della Wiesn, Clemens Baumgaertner (CSU), nel fine settimana. "Solingen non ci coglie di sorpresa e non dobbiamo ricominciare da zero, poiché queste situazioni di incidente sono già previste nel piano di sicurezza". Tuttavia, tutto verrà riesaminato. Sarebbe incauto non ripassare tutto ora, ha aggiunto.

Venerdì, tre persone sono state accoltellate a morte nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen. Un uomo di 26 anni, di origine siriana, è sotto indagine dell'ufficio del procuratore generale per l'accusa di omicidio e appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS). Il sospetto è in custodia.

Il dibattito sul divieto di portare coltelli non è la questione principale, afferma il ministro dell'Interno

Dopo l'attacco, è emerso un dibattito sul divieto di portare coltelli, ma Herrmann considera altre discussioni più importanti. "Adesso stiamo discutendo della possibilità di attacchi islamici e dobbiamo parlare di attacchi islamici, non delle lunghezze dei coltelli in Germania", ha dichiarato. Ha ripetuto la sua affermazione secondo cui dovrebbero essere ammessi in Germania meno siriani. È evidente che la capacità di integrazione della Germania è stata portata al limite.

Il sindaco Reiter ha dichiarato che ogni sforzo deve essere fatto per minimizzare i rischi all'interno del nostro paese. "Ciò include anche l'espulsione rapida dei richiedenti asilo respinti e l'applicazione delle leggi esistenti", ha spiegato Reiter.

Nonostante la tragedia di Solingen, il ministro dell'Interno della Germania, Joachim Herrmann, ritiene che le circostanze di sicurezza all'Oktoberfest di Monaco siano diverse a causa dei protocolli di sicurezza stabiliti. Ha sottolineato le misure aggiuntive adottate per proteggere i visitatori sulla Theresienwiese, tra cui sbarramenti, divieto di portare coltelli e perquisizioni delle borse.

Leggi anche: