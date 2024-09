Dopo l'assalto a Sumy, circa 280.000 persone sono attualmente senza elettricità.

09:28 Ucraina: i russi decapitano un prigioniero di guerraIl commissario per i diritti umani del parlamento ucraino rivela l'esecuzione di un prigioniero di guerra ucraino disarmato, con le mani legate con il nastro adesivo, da parte dei russi utilizzando una spada. "I russi hanno decapitato un prigioniero di guerra ucraino," annuncia il commissario, esprimendo incredulità per le atrocità commesse dai russi. Un'immagine del soldato morto è stata pubblicata sui social media oggi. La spada utilizzata per l'esecuzione reca l'iscrizione "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova condividono foto di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Il comandante ceceno discusses l'offensiva di KurskQuando l'Ucraina ha sorpreso la Russia con un attacco nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha mostrato ottimismo sul suo canale Telegram il primo giorno dell'avanzata: "Rimaniamo calmi, consumiamo popcorn e guardiamo i nostri ragazzi distruggere il nemico". Da allora, Alaudinow si è affermato come il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con le sue dichiarazioni promosse dai media russi. L'attenzione dei media è possibile solo con l'approvazione delle figure di vertice, secondo gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di un'insolita libertà di parola. Alcuni ipotizzano che sia un potenziale successore del presunto malato Kadyrov.

08:42 La Germania fornisce all'Ucraina 100 milioni di euro in aiuti invernaliLa Germania offre all'Ucraina un'ulteriore somma di 100 milioni di euro in aiuti invernali, come dichiarato dal ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante un incontro a Chisinau, la capitale della Repubblica di Moldova. "L'autunno si avvicina e l'inverno è alle porte," ha dichiarato Baerbock prima di partecipare alla riunione della piattaforma di partenariato della Moldova. La Russia starebbe pianificando un'altra "guerra invernale", con l'obiettivo di rendere la vita il più difficile possibile per gli ucraini.

08:01 L'Ucraina reports un altro attacco significativo dei droni russiL'Ucraina riferisce un altro attacco significativo dei droni russi. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi nella notte precedente, coprendo cinque regioni. Le autorità locali della regione nord-orientale di Sumy riferiscono che sono state prese di mira anche le infrastrutture energetiche. Un totale di 16 droni russi sono stati intercettati, con infrastrutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, collegate a fonti di alimentazione di riserva. I team di emergenza sono attualmente impegnati nei lavori di riparazione.

07:37 L'Ucraina reports 1020 soldati russi morti o feriti nelle ultime 24 oreSecondo lo stato maggiore ucraino, la Russia ha perso 1020 soldati, morti o feriti, nelle ultime 24 ore. Questo porta il numero totale di vittime russe dall'invasione su larga scala di febbraio 2022 a 635.880. Nelle ultime 24 ore sono stati distrutti o danneggiati sei sistemi d'artiglieria e due carri armati, oltre a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Il Kyiv Post: l'Ucraina attacca l'aeroporto militare russoSecondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato durante la notte dai droni. Il resoconto include video che mostrano esplosioni. Secondo il resoconto, in questo aeroporto sono basati bombardieri strategici equipaggiati con missili utilizzati dalla Russia per bombardare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg supports il dibattito sulle armi a lungo raggio per l'UcrainaIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg sostiene il dibattito in corso a livello globale sull'autorizzazione all'Ucraina di colpire il territorio russo utilizzando armi occidentali a lungo raggio. "Spetta a ciascun alleato prendere queste decisioni, ma la collaborazione è cruciale, come facciamo," ha dichiarato Stoltenberg in un'intervista alla BBC britannica. L'Ucraina ha richiesto questa autorizzazione per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe per settimane. Stoltenberg ha espresso preoccupazione per un possibile peggioramento del conflitto, affermando: "Tuttavia, credo ancora che il maggiore rischio sia che Putin esca vittorioso dall'Ucraina".

06:13 Meta isolates RT, l'outlet di propaganda russaMeta, la società che gestisce le piattaforme come Facebook, ha imposto un divieto alla diffusione della propaganda di stato russa attraverso i media come il canale televisivo RT in tutto il mondo. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate non saranno più in grado di diffondere informazioni sugli app di Meta, come Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. RT è già stato bloccato nell'UE dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione relative all'invasione della Russia in Ucraina. Per ulteriori informazioni, visita questo link:

05:33 Lukashenko rilascia 37 prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha graziato 37 prigionieri. L'amministrazione presidenziale di Minsk dichiara che sono stati condannati per "estremismo", un'accusa comunemente utilizzata in Bielorussia per etichettare i critici del governo. Tra coloro che sono stati graziati ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non vengono forniti dettagli sull'identità specifica dei 37 individui a cui è stata concessa la clemenza. Negli ultimi due mesi, Lukashenko ha graziato i prigionieri in diverse occasioni, che erano stati imprigionati per aver protestato contro il governo. A metà agosto ha graziato 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 all'inizio di settembre. In ogni occasione, Lukashenko ha insistito sul fatto che i prigionieri hanno dimostrato pentimento e hanno richiesto il perdono.

03:11 Rapporto dell'ONU: peggioramento della situazione dei diritti umani in Russia secondo un rapporto dell'ONU, le violazioni dei diritti umani in Russia stanno aumentando. Come riferito da Mariana Katzarova, Relatrice speciale nominata dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU nel 2023, c'è un sistema sistematico e sostenuto dallo stato di abusi dei diritti umani in atto. Questo sistema viene principalmente utilizzato per reprimere la società civile e l'opposizione politica, come riportato. Sono sempre più aggrediti coloro che criticano le azioni della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti. Katzarova stima che almeno 1372 prigionieri politici siano stati condannati. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati arrestati e condannati a lunghe pene su basi infondate. In carcere, hanno subito torture. I prigionieri politici sono tenuti in isolamento in celle, mentre altri sono costretti in cliniche psichiatriche. Si tratta solo dei casi noti, suggerisce un dipendente, implicando che il numero effettivo potrebbe essere più alto.

23:24 La Svezia guiderà la presenza NATO proposta in Finlandia La NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, e la Svezia potrebbe essere a capo dell'iniziativa. Ciò comporterebbe un modello unico di forze NATO multinazionali note come Forward Land Forces (FLF), simili a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson esprime gratitudine per essere stato scelto dalla Finlandia come "nazione quadro" per questa presenza. Credo che ciò rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

In risposta alle preoccupazioni per i diritti umani sollevate dall'ONU, il Presidente del Consiglio all'ONU per i Diritti Umani potrebbe chiamare una sessione straordinaria per affrontare il peggioramento della situazione dei diritti umani in Russia, esortando la Russia a rispettare il diritto internazionale e i diritti umani.

Data l'escalation delle tensioni e gli attacchi continui dei droni a Sumy, il Presidente del Consiglio europeo potrebbe avviare discussioni con altri leader europei sull'erogazione di ulteriore aiuto umanitario e sostegno militare all'Ucraina, con l'obiettivo di rafforzare le sue capacità di difesa e resilienza.

Leggi anche: