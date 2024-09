Dopo l'arresto del leader della società, Telegram ha indicato la sua intenzione di condividere alcune informazioni relative ai presunti trasgressori con le autorità.

Durov è stato trattenuto dalle autorità francesi per presunte attività illecite sull'app, come transazioni illecite e traffico, oltre al presunto rifiuto dell'azienda di fornire dati pertinenti alle indagini. Gli è stata concessa la libertà provvisoria con una cauzione di circa $5.56 milioni mentre l'indagine prosegue.

L'inchiesta ha acceso il dibattito sulla libertà di parola online e l'attività criminale, ma queste preoccupazioni non erano completamente inaspettate. L'app, che vanta oltre 950 milioni di utenti, in parte grazie alla sua crittografia end-to-end e alle affermazioni sulla protezione della privacy, è stata a lungo criticata per la sua attrazione verso individui loschi e criminali, tra cui trafficanti di droga, riciclatori di denaro e estremisti, come i suprematisti bianchi e organizzazioni terroristiche come l'ISIS.

Dopo il suo arresto, Telegram ha sostenuto che Durov non aveva segreti e che ritenere responsabile una piattaforma o il suo proprietario per l'abuso della piattaforma era illogico. Due settimane dopo, Durov ha ammesso che la rapida espansione degli utenti dell'app aveva portato a crescere i dolori, rendendo più facile per i criminali sfruttare la piattaforma.

Per tentare di ridurre l'attività criminale sulla piattaforma, Telegram ha rivelato lunedì, attraverso un post sull'app, modifiche alle condizioni di servizio e alla politica sulla privacy, che ora stabiliscono che l'azienda fornirà indirizzi IP e numeri di telefono degli utenti che violano le regole alle autorità in risposta a richieste legali legittime. Verranno pubblicati rapporti trimestrali sulla trasparenza per rivelare i dati condivisi con le forze dell'ordine.

Durov ha sottolineato che le avanzate capacità di ricerca di Telegram, che consentono agli utenti di scoprire canali e bot pubblici, sono state sfruttate da individui che violano le regole del sito per pubblicizzare merci illecite. Un team di moderatori, utilizzando l'IA, ha identificato e rimosso il contenuto problematico dalla funzione di ricerca. Se gli utenti incontrano ancora contenuti pericolosi o illeciti, sono invitati a segnalarli tramite @SearchReport.

Telegram non ha risposto alla richiesta di commento di CNN sulla quantità di contenuti rimossi o se sono stati proibiti canali o account come risultato.

Durov ha dichiarato che la funzione di ricerca di Telegram era stata progettata per la scoperta di amici e l'esplorazione delle notizie, non per la promozione di merci illecite.

Anche se queste modifiche potrebbero diminuire l'accadimento di attività illecite nelle parti pubbliche della piattaforma, non fermeranno necessariamente l'uso illecito delle chat private, crittografate end-to-end, dove Telegram afferma di non avere "mezzi per decifrare le informazioni effettive" dalle conversazioni.

La decisione di condividere i dati degli utenti con le agenzie delle forze dell'ordine rimane incerta in relazione all'indagine francese in corso.

In precedenza, Telegram aveva adottato misure contro il contenuto che violava le sue regole, come limitare i canali collegati o gestiti da Hamas durante il suo conflitto con Israele. Inoltre, ha proibito gli incitamenti alla violenza dopo che è stato segnalato che l'app era stata utilizzata per organizzare manifestazioni di estrema destra, anti-immigrati nel Regno Unito.

L'industria tecnologica e le operazioni commerciali di Telegram sono state sottoposte a scrutinio a causa dell'associazione della piattaforma con attività illecite. Gli aggiornamenti alle condizioni di servizio e alla politica sulla privacy di Telegram mirano a risolvere questa preoccupazione fornendo i dati degli utenti alle autorità in risposta alle richieste legali.

