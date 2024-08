- Dopo l'annullamento di Vienna, Taylor Swift continua il suo tour a Londra.

A causa di cancellazioni di concerti in Austria per minacce terroristiche, la musicista statunitense Taylor Swift è pronta a riprendere il suo tour a Londra. Sono previsti cinque concerti allo stadio di Wembley. La 34enne salirà sul palco stasera per la prima volta dopo le cancellazioni, avendo già tenuto diversi concerti a giugno.

La scorsa settimana, tre dei concerti di Swift a Vienna sono stati cancellati dopo che le autorità austriache hanno sospettato che islamisti stessero pianificando un attentato terroristico. Il principale sospettato, un 19enne, ha negato le accuse e due giovani uomini rimangono in custodia.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha rassicurato i fan che la polizia ha esperienza nel gestire eventi di tale portata e sta collaborando con gli investigatori. "Siamo lieti di accogliere di nuovo Taylor Swift", ha detto Khan a Sky News.

La polizia ha dichiarato che non ci sono prove che le indagini austriache possano influire sugli eventi futuri a Londra. Swift è prevista in cinque concerti nei prossimi giorni.

Il concerto di oggi è previsto per il pomeriggio, con lo spettacolo che inizierà intorno alle 18 (CET). Il concerto principale è previsto per le 20:15 (CET), secondo i portali dei biglietti.

La scorsa settimana, la polizia austriaca ha scoperto i piani per un attacco sospetto di islamisti poco prima di un concerto a Vienna, portando alla cancellazione di tre spettacoli. Swift non ha ancora commentato la minaccia.

Da allora, cinque individui sono stati identificati dai servizi di intelligence austriaci come parte del cerchio di minacce osservate. Questi individui erano destinati a lavorare nelle aree della struttura e del catering ai concerti, secondo il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner.

Despite the concert cancellation in Vienna, Swift's fans, known as "Swifties," gathered on the streets to celebrate, singing her songs, exchanging bracelets, and taking selfies. Similar celebrations have also taken place in London ahead of her return.

A few weeks ago, the Royal Marines Band also paid tribute to Swift by playing a version of her hit "Shake It Off" during the Changing of the Guard at Buckingham Palace. The official royal family Twitter account even posted a video of the performance.

Swift, known for hits like "I Can Do It With A Broken Heart" and "Lavender Haze," has also performed several concerts in Germany as part of her "Eras Tour." Her final concert in London is scheduled for Tuesday, after which she will continue her tour in Canada in November.

Il tanto atteso spettacolo di Taylor Swift allo stadio di Wembley inizia stasera, segnando il suo ritorno sul palco dopo le cancellazioni dei concerti per minacce terroristiche in Austria. Dopo il disordine, i fan di Londra sono ansiosi di sentire Taylor Swift cantare i suoi successi popolari come "I Can Do It With A Broken Heart" e "Lavender Haze."

