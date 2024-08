- Dopo l'annullamento a causa della minaccia terroristica a Vienna, Taylor Swift continua il tour a Londra

A causa di cancellazioni di concerti in Austria a causa di minacce di terrorismo, la musicista statunitense Taylor Swift è pronta a riprendere il suo tour a Londra. Cinque concerti sono previsti allo stadio di Wembley. La 34enne salirà sul palco stasera per la prima volta dopo le cancellazioni, avendo già tenuto diversi concerti nel mese di giugno.

La scorsa settimana, tre dei concerti di Swift a Vienna sono stati cancellati dopo che le autorità austriache hanno sospettato che gli islamisti stessero pianificando un attacco terroristico. Il principale sospettato, un 19enne, ha negato le accuse e due giovani uomini rimangono in custodia.

Il sindaco di Londra evidenzia l'esperienza della polizia

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha sottolineato che la polizia ha esperienza nel gestire eventi di grandi dimensioni in vista dei prossimi concerti di Swift nella capitale britannica. Ha dichiarato che stanno lavorando a stretto contatto con gli investigatori e ha espresso l'entusiasmo per il ritorno di Taylor Swift. Secondo la polizia, non ci sono indicazioni che le indagini austriache influenzeranno gli eventi futuri a Londra. Swift è prevista per cinque concerti nei prossimi giorni.

Il concerto di stasera è previsto con l'apertura delle porte dello stadio nel pomeriggio, con lo spettacolo e gli opening act che iniziano intorno alle 6 PM (CET). Il concerto principale è previsto per le 8:15 PM (CET), secondo le piattaforme dei biglietti.

La scorsa settimana, la polizia austriaca ha scoperto piani per un attacco sospetto di islamisti poco prima di un concerto a Vienna, portando alla cancellazione di tre spettacoli. Swift non ha ancora commentato la situazione delle minacce.

Nel frattempo, cinque individui sono stati identificati dall'agenzia austriaca per la sicurezza interna come parte del cerchio di minacce osservate. Questi individui dovevano essere deployati nelle aree della struttura e del catering ai concerti, secondo il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner.

"Swifties" celebrano la musicista nonostante la cancellazione del concerto

Dopo la cancellazione del concerto a Vienna, molti fan si sono riuniti per le strade per festeggiare insieme, cantando canzoni della star americana, scambiandosi braccialetti e facendo selfie. Swift è stata celebrata anche a Londra in vista del suo ritorno in città.

Poche settimane fa, la Guardia Reale ha reso omaggio a lei eseguendo una versione del suo successo "Shake It Off" durante la cerimonia del Cambio della Guardia a Buckingham Palace - l'account ufficiale X della famiglia reale britannica ha pubblicato un video.

Swift ("Posso farcela con un cuore spezzato", "Nebbia lavanda") ha anche tenuto concerti in Germania come parte del suo "Eras Tour". Il suo ultimo concerto previsto a Londra è fissato per martedì. Dopo i concerti nella capitale britannica, Swift è attesa per continuare il suo tour in Canada a novembre.

L'artista statunitense Taylor Swift riprenderà il suo tour nel Regno Unito, specificamente allo stadio di Wembley a Londra, dopo le cancellazioni dei concerti in Austria a causa di minacce di terrorismo. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha garantito che la polizia locale ha sufficienti esperienze nel gestire eventi di grandi dimensioni per garantire che i concerti di Swift si svolgano senza intoppi, esprimendo l'entusiasmo per il suo ritorno in città.

Leggi anche: