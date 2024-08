- Dopo l'aggressione di Solinger, numerose domande rimangono senza risposta.

Dopo l'aggressione mortale con coltello a Solingen, le autorità forniranno dettagli sull'indagine e sulla risposta della polizia durante una conferenza stampa questo pomeriggio. Le indagini iniziali suggeriscono che un uomo fermato all'alba non è l'accusato, ma rimane in custodia, secondo fonti della polizia.

Le forze dell'ordine stanno attualmente cercando il colpevole, che è fuggito dalla scena dopo l'aggressione. Rimangono molte domande senza risposta, come il movente, poiché le autorità non hanno ancora fornito una descrizione del sospetto.

L'incidente è avvenuto durante una festa della città venerdì sera, causando la morte di tre persone e il ferimento di otto, cinque in modo grave. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha caratterizzato l'evento come un attacco a causa dell'approccio mirato del sospetto.

I politici dei vari partiti hanno reagito con orrore. Il cancelliere SPD Olaf Scholz ha chiesto una punizione severa per l'accusato.

Faeser esaminerà la scena del crimine con Wüst e Reul

La conferenza stampa, prevista per le 15:00 a Wuppertal, sarà presidiata da funzionari della procura di Düsseldorf, insieme al sindaco di Solingen Tim Kurzbach e al presidente della polizia di Wuppertal Markus Röhrl, come annunciato dalla polizia di Düsseldorf.

Alle 17:00, la ministra dell'Interno federale SPD Nancy Faeser, il presidente del governo del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst e il ministro dello Stato Herbert Reul (entrambi CDU) sono attesi sulla scena del crimine a Solingen.

Secondo le autorità, il sospetto avrebbe attaccato i passanti in modo apparentemente casuale, scegliendo le vittime a caso. Tuttavia, il ministero dell'Interno del NRW ha riferito che ha mirato specificamente al loro collo. Non ci sono nuove informazioni riguardo alle condizioni dei feriti.

La polizia ha invitato i residenti di Solingen a rimanere vigili

Il colpevole è riuscito a fuggire nel caos e nel panico successivo all'aggressione, secondo il ministero dell'Interno. Gli investigatori credono che si tratti di un unico aggressore. La polizia continua a invitare i residenti di Solingen a rimanere vigili.

Si presume che le vittime fossero partecipanti alla festa per il 650° anniversario di Solingen, il "Festival della Diversità". L'aggressione è avvenuta nella piazza del mercato Fronhof, ben frequentata, vicino al palco allestito per il festival del giubileo.

Scholz: Applicare la legge con tutta la forza

Il cancelliere Scholz e altri funzionari di alto livello hanno espresso shock. Il cancelliere ha descritto l'evento come un "crimine terrificante". "Non possiamo tollerare simili atti nella nostra società e non dobbiamo mai abituarci ad essi. Dobbiamo applicare la legge con tutta la forza", ha dichiarato il politico SPD durante un evento a Stahnsdorf, nel Brandeburgo.

Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier, dopo la sua conversazione con il sindaco di Solingen, ha concordato: "Il colpevole deve essere portato alla giustizia. Siamo uniti - contro l'odio e la violenza".

Di recente, la ministra dell'Interno Faeser ha annunciato piani per rafforzare il controllo delle armi.

