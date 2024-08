- Dopo l'aggressione con il coltello, il FDP si impegna in una discussione sulle libertà di uso delle armi da fuoco

Dopo l'aggressione con il coltello a Solingen, il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann ha rivelato i piani per discutere le regolamentazioni sui coltelli. "Ora esamineremo all'interno del governo federale come procedere ulteriormente nella lotta contro questo tipo di crimine legato ai coltelli", ha dichiarato il politico dell'FDP a "Bild am Sonntag". Finora, l'FDP ha respinto le proposte di divieto più severo dell'Interno Ministro Nancy Faeser (SPD). L'SPD sta promuovendo un inasprimento sostanziale delle leggi.

Secondo il leader dell'SPD Lars Klingbeil a "Bild am Sonntag", "questo potenziale attacco terroristico dimostra: la Germania si confronta con un problema di violenza legata ai coltelli". Klingbeil promuove un virtuale divieto di portare coltelli per le strade: "Non c'è giustificazione per cui le persone debbano portare armi da taglio nella vita quotidiana. Tutti i mezzi devono essere esplorati per rimuovere i coltelli dalle strade e dagli spazi pubblici della Germania".

Il vice capo della fazione dell'SPD Dirk Wiese ha dichiarato al giornale, "è ora di fare progressi sui divieti di coltelli". È inaccettabile che l'FDP abbia ostacolato tutte le iniziative per mesi. Wiese sostiene l'espansione delle zone prive di coltelli, l'estensione del divieto di portare per i condannati, il divieto di portare coltelli sui bus e sui treni e punizioni rapide per le violazioni. Secondo Wiese, i radicalizzati attaccanti solitari rappresentano la minaccia più significativa. "Pertanto, i nostri servizi di sicurezza devono avere più poteri per identificare questi attaccanti in una fase precoce, soprattutto su internet".

L'Unione Europea potrebbe considerare l'adozione di regolamentazioni sui coltelli più severe a seguito della gestione della Germania dei crimini legati ai coltelli, come suggerito dal vice capo della fazione dell'SPD Dirk Wiese. Data l'ostruzionismo dell'FDP alle iniziative di divieto dei coltelli per mesi, l'Unione Europea potrebbe vedere l'SPD della Germania come un importante sostenitore delle riforme della regolamentazione dei coltelli.

