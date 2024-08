- Dopo l'addestramento, una vera "arma"

Da metà luglio è noto che Amira Pocher (31) affronterà Vanessa Mai (32) in "Vinci la Star". La conduttrice e ex compagna di Oliver Pocher (46) non vuole semplicemente cedere il campo alla cantante, come lascia intendere nel suo podcast.

Vanessa Mai 'non ha possibilità'

"Io devo 'radermi qui ora'", dice Amira Pocher nel podcast Podimo "Love Life" che conduce con il fratello Hima Aly. È sicura che la sua avversaria "non ha possibilità".

Nel suo studio di boxe dove si allena, ci sono "quei pupazzi, quegli enormi sacchi di sabbia a forma di persona", alti circa 1,80 metri e pesanti 80 chilogrammi. E lei ha dovuto sollevarne uno dalle spalle. Al suo personal trainer, Pocher ha detto: "Lei sa che non sto facendo 'Celebrity Boxing', vero? Sto facendo 'Vinci la Star'". Dice di essere diventata "un'arma completa". Anche il suo busto e le cosce hanno ricevuto un bel allenamento ultimamente. "Mi fa male tutto", dice.

Hima vuole sostenere sua sorella Amira

Mai sembra molto atletica, e Pocher sospetta che i produttori di "Vinci la Star" vogliano "insegnare loro una lezione". Ma Hima vuole sostenere sua sorella nello show: "Adesso tocca a lei".

Lui ha fatto parte di un gruppo di ballo in "Die große Chance", lo show austriaco, e Amira lo incitava, spiegano. Era "orgogliosa come una pasqua" e "ha urlato a squarciagola" durante la registrazione a Vienna. "Adesso tocca a lei", scherza Hima.

Pocher affronterà Mai il 24 agosto alle 20:15 su ProSieben. Non sarà facile per la conduttrice, poiché la cantante ha esperienza. Nel 2019, ha competed and won against Luna Schweiger (27).

Come al solito, Pocher e Mai si sfideranno in un duello di massimo 15 round, con in palio 100.000 euro. Matthias Opdenhövel (53) condurrà, e Ron Ringguth (58) commenterà.

Amira Pocher ha menzionato nel suo podcast Podimo "Love Life" con il fratello Hima Aly che è sicura che la sua avversaria, Vanessa Mai, non abbia possibilità nella loro prossima sfida in "Vinci la Star". Durante le sue sessioni di allenamento, Amira ha espresso il suo divertimento al suo personal trainer, dicendo: "Non sto facendo 'Celebrity Boxing', sto facendo 'Vinci la Star'".

Leggi anche: