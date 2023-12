Dopo la vittoria di un major che gli ha "cambiato la vita", Collin Morikawa afferma che la fama non lo cambierà

Poco più di un anno dopo, nell'agosto 2020, era il quinto giocatore più quotato del golf.

La sua vittoria shock di quel mese al PGA Championship al TPC Harding Park di San Francisco - con due colpi di vantaggio su Dustin Johnson e Paul Casey alla sua seconda uscita in un major - lo ha catapultato ai vertici del gioco e al riconoscimento del mainstream.

Morikawa, che ammette che la vittoria al PGA gli ha "cambiato la vita", è convinto che la fama che ne è derivata non "cambierà la mia persona".

"Ti vengono offerte molte opportunità, molte più sponsorizzazioni, la gente è consapevole di chi sei", ha detto a Shane O'Donoghue di Living Golf della CNN.

"Mi sento come se fossi ancora lo stesso ragazzo di 23 anni che voi ragazzi chiamate me. Ho il sorriso sulle labbra, amo il cibo e spero di essere così per il resto della mia vita".

Mentre molti giocatori avrebbero potuto essere sazi di questa vittoria, non è così per Morikawa.

"Non mi sono sentito come se avessi spuntato la casella della vittoria di un campionato importante e fossi soddisfatto del resto della mia carriera. Mi ha fatto venire voglia di fare di più", ha detto.

"Ora, che si tratti di un campionato major o di un evento regolare, di un evento dell'European Tour o di qualsiasi altra cosa, voglio quella sensazione di vittoria perché quando si vince è una sensazione che non si può descrivere, soprattutto nel golf, dove si perde più di quanto si vinca".

LEGGI: Come l'approccio veloce di Dustin Johnson potrebbe aiutare il ritmo di gioco del golf

Un giocatore globale

Dopo essersi imposto negli Stati Uniti con le vittorie sul PGA Tour, Morikawa sta cercando di portare il suo gioco in tutto il mondo.

"Se si guarda alla storia del golf, ci sono molti giocatori globali e sono quelli più conosciuti", ha spiegato.

"Questo la dice lunga sulla loro personalità come persona, ma anche sul loro gioco. Sono in grado di adattarsi. È questo il senso del golf: adattarsi a ciò che ci viene proposto".

Sul Tour europeo, Morikawa si è classificato quinto nella Race to Dubai 2020 e tornerà nell 'emirato questo mese come uno dei protagonisti dell'OMEGA Dubai Desert Classic, che inizierà il 28 gennaio.

Al fianco del vincitore del 2017 Sergio Garcia e degli eroi europei della Ryder Cup Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton, il californiano metterà alla prova le sue abilità all'Emirates Golf Club.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"Per tutta la mia vita è sempre stata una questione di costanza. L'ho detto fin dal primo giorno, credevo in me stesso di potercela fare, ma mi sono messo alla prova solo negli Stati Uniti sul PGA Tour", ha detto.

"E quale modo migliore per venire qui sull'European Tour, alla Race to Dubai, e fare una dichiarazione per dimostrare che il mio gioco viaggia. Alla fine della mia carriera, voglio guardarmi indietro e poter dire che è così".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com