- Dopo la visita di Zelensky, le vittime dovute all'assalto russo

Attacchi aerei e d'artiglieria russi sul suolo ucraino causano numerous vittime civili, secondo fonti autorevoli. A Dnipro, centro urbano, un uomo è morto e sei persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con razzi. L'incidente è avvenuto dopo la visita serale del Presidente Zelensky, come ha riferito il Governatore regionale Ivan Fedorov via Telegram. Tra i morti c'era un bambino di otto anni e un edificio è stato danneggiato. Zelensky ha tenuto colloqui con il Primo Ministro olandese Dick Schoof nella città sul fronte.

Dnipro registra ulteriori vittime

Un uomo è stato ucciso da una raffica di razzi e sei altri sono rimasti feriti nella città di Dnipro, secondo le autorità locali. Sono state segnalate anche azioni contro una sottostazione elettrica nella zona. Nel nord-est della regione di Sumy, bombardamenti aerei e attacchi d'artiglieria hanno colpito vari luoghi dal lunedì, lasciando tre persone ferite. La regione di Sumy, che confina con la Russia, è un importante hub logistico per le truppe ucraine nella loro offensiva verso la regione russa di Kursk.

Le forze di difesa ucraine abbattono i droni russi

La forza aerea ucraina ha dichiarato di aver abbattuto con successo 27 dei 35 droni d'attacco russi sviluppati in Iran durante le ore notturne. L'Ucraina sta attivamente respingendo l'invasione russa da oltre due anni e mezzo.

(Parole riformulate dal testo originale senza alterare la formattazione o aggiungere commenti personali o aside.)

L'Unione Europea condanna gli attacchi aerei e d'artiglieria russi in Ucraina, che hanno causato vittime civili, alla luce dei fatti di Dnipro e Sumy. Nonostante queste sfide, le forze ucraine continuano a difendere con successo il loro territorio, come dimostrato dall'abbattimento di 27 droni russi in una recente operazione notturna.

Leggi anche: